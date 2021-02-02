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新北春季限定「小海帶」　立春時節來東北角尋找褐色寶貝

▲新北春季限定「小海帶」 立春時節來東北角尋找褐色寶貝。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

時序又來到了立春，象徵著春天萬物開始蠢動，連東北角海濱的小海帶也害羞的露出來向大家打招呼，此時可看到漁村婦女或當地漁民們，努力在礁岩上尋找穿插在翠綠色石蓴邊的褐色小寶貝，為東北角乍暖還寒的限定美味海藻「小海帶」。

新北市漁業處表示，小海帶俗稱腳白菜、白毛菜或鵝腸菜，小海帶產季由十二月至翌年4至5月成熟期後逐漸衰敗，盛產期為1至2月間，立春時期為最適合採收與食用的最佳季節，東北角沿岸於海浪拍打的礁岩邊，或是海蝕平台上皆能看到參雜在石蓴中的小海帶，因此採收時要選擇在退潮海水下降時進行。採收小海帶不用特別的刮取工具，徒手採摘小海帶後，再使用簡單工具畚箕收集，並放入收集袋中即可。

福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠表示，採摘回來的小海帶需經過重要工序處理後才能食用，由於小海帶根部（藻體附著於礁岩的部位）具有小石礫與沙子，為了避免食用到石頭，必須將根部剪除後再利用海水洗淨，以增加衛生與口感。最能散發原始香氣的方式為快炒，先在鍋中放入蒜片、蔥段爆香後，再放入小海帶快炒，經過殺青後，可以看到藻體顏色由褐色轉變為清脆的綠色，此時快速使用冷水降溫，增加藻體的脆度。

最後加入辣椒配色提味，即可形成美味又不失營養的海邊小點，小海帶佐櫻花蝦炒飯，青嫩爽脆的海味口感帶動了炒飯的香氣流動，流淌了整個飯桌，嚐一口後令人食指大動，真是讓人餘「味」繞樑三日不絕。

新北市漁業處表示，新北市東北角沿岸多變且具有複雜多變的海岸地形，海洋資源相當豐富，有九孔、鮑魚、鯖魚、黑毛、白毛、臭肚、小紫菜以及小海帶等各式海鮮，誠摯邀請市民朋友趁著寒假時光帶著家人們來一趟東北角的輕旅行，除了欣賞磅礡的海景與漁村傳統景色外，也歡迎到在地海鮮餐廳享用當季的海洋鮮味。

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