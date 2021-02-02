　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　採「實聯制」登記更安心

▲防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　實聯制登記更安心。（圖／靈鷲山提供）

▲防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　採「實聯制」登記更安心。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣宗教百景之一的靈鷲山無生道場，依山傍海，是闔家迎春納福、祈願參拜的優選。配合政府防疫規定，2021年增加網路直播新春祈福法華法會及除夕拜願活動，各殿堂已做好社交距離地標規劃，規範人數及分批進入，懇請提早預約，配合戴口罩、酒精消毒、實聯制登記等，讓春節禮佛更安心。

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，靈鷲山當家常存法師表示，採取高標準防疫措施，取消實體「與師有約」活動，改為線上聽「師父新春開示」；初一到初五直播新春祈福法華法會，讓海外及無法回山的信眾，也能透過網路參與，深入經藏，智慧如海；山上別具特色的除夕賀歲、全山法師拜願活動，首度透過鏡頭，讓各界跨越時空限制，與三寶同心、同願、同聚。

▲防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　實聯制登記更安心。（圖／靈鷲山提供）

▲靈鷲山開山聖殿推出限量版桃紅色「平安富貴福袋」，可請領隨身配戴。

靈鷲山表示，「On line，線上拜年零距離！」靈鷲山推出線上點燈服務及網路拜年活動，可在線上喝福圓茶，跟開山住持心道法師拜年，聆聽牛年開示，請領牛年紅包，領受今年要做的功課。

呼應牛年，聖山寺金佛殿旁特別規劃「扭轉乾坤賞花區」，結合園區綻放的各式山茶花，包括：天香、喬依肯德力克、天上人間、愛麗絲姑娘等品種，奼紫嫣紅，搭配牛年大型藝術裝置，提供春節期間拍照打卡，為牛年帶來扭轉乾坤、花好月圓的好兆頭。

▲防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　實聯制登記更安心。（圖／靈鷲山提供）

▲圓通寶殿禪堂抄經區，2021新春可抄寫《心經》，開啟智慧，做好整年規劃。

靈鷲山主殿開山聖殿安排頂禮舍利聖儀，滿滿福報，殊勝難得。殿中巨大的雙塔聖石上還有2座舍利塔，被稱為福慧舍利塔，以順時針方向繞塔，福慧雙修。2021年推出限量版桃紅色「平安富貴福袋」，內有五輪塔三寶印蓋的平安富貴章，可請領隨身配戴。

另轉往下院聖山寺金佛殿，許下新的一年事業成功、諸事圓滿、平安健康的願望，吉祥如意。或到善法大樓1樓參加新春祈福法華法會，祈願地球平安、疫情消弭。離開前，別忘了到客堂，請法師綁紅線，將平安幸運帶回家。

▲防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　實聯制登記更安心。（圖／靈鷲山提供）

▲聖山寺金佛殿旁規劃「扭轉乾坤賞花區」，各式品種山茶花奼紫嫣紅。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
空姐機上半裸「絲襪破大洞」遭解雇　同事：她叫好大聲
快訊／誤報帳單分期　花旗銀遭罰600萬
「豐年果糖童星」遭捲車底亡　駕駛喊：剎車失靈！檢方調查結果曝
20歲女歌手遭爸爸「暴打2巴掌」！半夜躲警局求保護
快訊／陸軍少校5F墜落亡　原本打算今年退伍
「大咖一線男主持」驚爆性騷：我很大！　她怒還原超噁內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情緊張桃園持續建立完整防護網　已有396醫護解隔離

台鐵瑞芳=猴硐邊坡西正線搶修完畢　2月3日恢復全線雙向通車

善心團體捐52台家電助弱勢...電暖器＋洗衣機＋瓦斯爐＋除濕機

桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車　發揮濟公慈悲濟世精神

就業超前部署　台南就業中心助求職人牛轉人生　

市長黃偉哲慰問警義消　為守護市民24小時全年無休的打火兄弟打氣　

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制　攤商戴口罩備隔板

防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　採「實聯制」登記更安心

台南市議會慰問病困家庭　協助度難關過好年

綠能農電業者捐250萬禮盒　贈家扶親子體驗一日遊

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

疫情緊張桃園持續建立完整防護網　已有396醫護解隔離

台鐵瑞芳=猴硐邊坡西正線搶修完畢　2月3日恢復全線雙向通車

善心團體捐52台家電助弱勢...電暖器＋洗衣機＋瓦斯爐＋除濕機

桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車　發揮濟公慈悲濟世精神

就業超前部署　台南就業中心助求職人牛轉人生　

市長黃偉哲慰問警義消　為守護市民24小時全年無休的打火兄弟打氣　

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制　攤商戴口罩備隔板

防疫優先！靈鷲山無生道場走春禮佛　採「實聯制」登記更安心

台南市議會慰問病困家庭　協助度難關過好年

綠能農電業者捐250萬禮盒　贈家扶親子體驗一日遊

2隻拉拉「委屈擠一床」！網見「隔壁亮點」笑翻：天使就是這樣

寵物雲商城「新春加碼」四大專區限時開放　福袋、乾乾、零食、用品4折起

布林肯稱美會為港人「敞開大門」　陸：錯誤言行應反思糾正

馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！民事賠償躲不掉

工作人員開女生身體玩笑　鍾瑶怒制止：言語性騷擾更可怕

「飛鼠號」失聯8天今傳好消息　中央大學：訊號接收成功

國寶計劃建造養生村 北海福座彌陀聖像開光啟用

北富銀、永豐銀系統卡關　金管會：問題已排除！

年度盛事「暴雪嘉年華」2月底線上登場　 歡慶30週年全程免費看

韓國歐巴「肛門篩檢」慘哭進中國！怒向北京大使館抗議：根本國恥

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

地方熱門新聞

10元飽覽海景　多良車站首日收一萬五

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

桃備援管線通水　解竹科缺水危機　

春節連假　桃園那些醫院有急、門診？

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍

年前交通大執法　內埔警加強7大違規取締

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周

基隆新任秘書長、產發、交通處長佈達

婦迷途一整日　市民卡查出身份助返家

桃竹備援管線工程通水　帶動企業投資

二兒子苦撐照顧失能老母14年

基隆中山一路　迴轉車道改最外側車道

李啟維：市府汰換行道樹要有配套

西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝

更多熱門

相關新聞

里長自製500顆元氣蛋　慰勞土醫抗疫前線

里長自製500顆元氣蛋　慰勞土醫抗疫前線

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線醫護人員身心壓力極大，趕在年節前夕，土城區日新里長吳信坪特別號召里內36位志工製作500顆香Q入味元氣蛋，於1日發送給土城醫院醫護人員，加入獨特配料的滷蛋濃郁香醇，現場香味四溢，醫護好暖心。

新北忠烈祠珍貴樹木「木麻黃」

新北忠烈祠珍貴樹木「木麻黃」

兩大因素干擾！北部4都1月移轉量衰退　台中靠北屯撐腰買氣不減

兩大因素干擾！北部4都1月移轉量衰退　台中靠北屯撐腰買氣不減

新北汐止自強市民活動中心啟用

新北汐止自強市民活動中心啟用

溪北交通轉運中心　交通局：2022年完成可行性評估

溪北交通轉運中心　交通局：2022年完成可行性評估

關鍵字：

新北靈鷲山迎春

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面