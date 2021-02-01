▲新北里長吳信坪自製500顆元氣蛋，慰勞土城醫院抗疫前線人員。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線醫護人員身心壓力極大，趕在年節前夕，土城區日新里長吳信坪特別號召里內36位志工製作500顆香Q入味元氣蛋，於1日發送給土城醫院醫護人員，加入獨特配料的滷蛋濃郁香醇，現場香味四溢，醫護好暖心。

「小小滷蛋有市民們大大的感謝」，吳信坪表示，本土案例再起全台警戒，醫護人員無不繃緊神經堅守工作崗位，年節別說出遊，連返鄉團聚都有困難。這次與里民製作元氣滷蛋慰勞醫護，從選蛋開始就精挑蛋殼光滑的優質雞蛋，並邀請里內最擅廚藝的志工呂胡金城共同烹調。

▲雞蛋要滷得好吃也是一門學問，蛋、頂級醬油、冰糖、八角及特製滷味包等食材缺一不可。

吳信坪說，雞蛋要滷得好吃也是一門學問，蛋、頂級醬油、冰糖、八角及特製滷味包等食材缺一不可，雞蛋洗淨烹煮15-17分鐘至雞蛋熟，沖冷水剝去外殼置入滷鍋中，「在滷汁中至少需浸製3小時，滷蛋才能更入味。」完成一顆滷蛋製作通常花費近8小時，過程每一步都不馬虎，只希望醫護人員吃完後能感受市民滿滿的謝意。

土城醫院副院長魏國珍表示，疫情爆發一年多來，首要任務就是維持社區健康，才能降低市民使用醫院服務的需要，在艱困時刻有賴大家團結一心，靠著信念與使命咬牙撐過，「市民朋友們的加油打氣，就是我們繼續往前的動力。」

民政局長柯慶忠表示，吳信坪擔任日新里長近3年，做事認真、負責踏實，服務里內民眾盡心盡力，更熱心社會公益，感謝吳里長今日號召里民以實際行動送暖第一線醫護人員。

「照顧好自己，就是對堅守崗位的醫護人員最大的支持。」時值防疫關鍵期，柯慶忠再次呼籲市民應落實防疫措施，外出除保持社交距離、佩戴口罩，應隨身攜帶酒精瓶或乾洗手落實手部消毒，希望所有市民們與市府及醫護人員並肩作戰，團結抗疫，一起共度難關。

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