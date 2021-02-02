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7400萬「現金+房產」都給朋友和前婆婆　起底新北女富豪暗黑計畫

▲▼身穿黃衣的女代書欠稅脫產遭管收。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲身穿黃衣的女代書欠稅脫產遭管收。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓女代書欠繳土地增值稅3105萬餘元，為了避稅開始有計劃的密集性脫產，還將台北市兩處價值3千萬元的房產轉給前婆婆，法務部行政執行署新北分署21日拘提陳女，聲請法院管收遭駁回，經抗告成功後1月27日終於裁定管收，將陳女解送至台北女子看守所附設管收所。

年約50歲之陳姓女代書，於2003年間因利用共有物分割方式規避土地增值稅，經新北市政府稅捐稽徵處追課5筆土地增值稅共3105萬餘元，因逾期未繳納，於2007年間移送新北分署執行，經新北分署積極執行義務人之財產，僅徵得6萬餘元。

多位行政執行官接力調查發現，陳女在稅單合法送達後就開始計畫性密集脫產，後續接手的執行官在2019年及2020年間，4度向法院聲請裁定拘提陳女，且積極調查她可能出沒的處所，終於在2020年10月21日拘獲義務人，當日晚間聲請法院裁定管收，但法官於隔日清晨4時許裁定駁回。

新北分署不服法院駁回管收之裁定，提起抗告並補充證據，認為陳女在2005年間收到稅單後，3個月內從銀行提領超過3千萬元，已匯款、簽支票轉給第三人，還都推稱不記得原因，；又從銀行帳戶提領1400萬元現金，去向不明；另外把95萬元現金分次存入男姓友人的銀行帳戶。

更誇張的是，把她名下坐落在台北市光復北路、新生北路2段市價約3千萬元的房產，以買賣為名義，分別移轉給前婆婆以及男姓友人的母親，卻推稱只是借名登記。再來陳女又擔任某建設公司集停車事業公司的實際負責人，相關情節已符合「顯有履行義務之可能故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由。

臺灣高等法院審理後，認新北分署抗告有理由，而廢棄原裁定，發回地方法院更為裁定。經地方法院重新審理後，於1月27日裁定准予管收，當日解送至臺北女子看守所附設管收所。

新北分署表示，此案為第一件由行政執行署指派行政執行官參與分署辦案，成功拘提、管收之案例，新北分署呼籲被移送執行之義務人自動繳清欠款，或辦理分期繳納，並勿心存僥倖，以脫產及隱匿行蹤方式規避執行，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收之強制處分。

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