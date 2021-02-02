屏東咖啡園區「烏拉魯茲部落」開幕　打造P-Coffee」品牌

▲屏東縣政府於今（2）日在烏拉魯茲部落入口舉辦「屏東咖啡園區」揭牌儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為帶動屏東咖啡產業自主發展及產業經濟，屏東縣政府積極扶植在地咖啡產業，創造更高的經濟價值。縣府於今（2）日在烏拉魯茲部落入口舉辦「屏東咖啡園區」揭牌儀式，縣長潘孟安、立法委員周春米及各級代表到場，見證「屏東咖啡」歷史的新里程碑。

▲▼屏東咖啡園區成立。

縣長潘孟安表示，屏東的咖啡雖歷史悠久，但在過去時如同散兵作戰般各自發展，無法產生具有規模的經濟，為此縣府自6年前就積極將「咖啡」作為原鄉部落的產業升級項目，輔導農民精進栽種、培育等技術，並打造平台培養杯測師，讓屏東咖啡品質更提升，與國際接軌。

而除了生產外，縣府也以莊園為概念，協助鄉鎮發展特色咖啡，不僅能彼此交流精進更打造出獨一無二的「屏東咖啡P-Coffee」品牌。

他說，咖啡園區以三生一體的發展模式，咖啡體驗館提供烘焙及手沖DIY體驗、多媒體教室與咖啡產業解說等為主；咖啡產業技研中心則提供咖啡農農藥快篩烘焙、加工包裝，更有國際認證之咖啡教室做為人才培育及杯測等使用；而咖啡展銷中心則鼓勵青年返鄉販售屏東咖啡、特色餐飲、文創商品及舉辦假日音樂市集等。未來也將串連屏185線道週邊景點帶動觀光熱潮，吸引更多愛好咖啡者前來品嘗，帶動屏東咖啡產值。

▲Her今天推出Tiffany & Co.「Return to Tiffany 經典刻字愛心純銀T字扣手鍊」原價22000元、特價16100元