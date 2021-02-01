屏東勞檢做B、C型肝炎篩檢　早期發現早期治療

▲屏東縣政府衛生局為提升篩檢效益，與勞動暨青年發展處合作，鼓勵業者辦理勞工健檢時併同B、C肝檢查 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局為提升篩檢效益，與勞動暨青年發展處合作，鼓勵業者辦理勞工健檢時併同B、C肝檢查，守護未進入社區或醫院健檢的職員，擁有「肝｣淨的身體，再創生產力。

衛生局配合衛生福利部2025年消除C肝政策，國民健康署自2020年9月28日起辦理B、C肝擴大篩檢服務，凡45至79歲(原民40至79歲)的民眾終身可接受一次成人預防保健B、C型肝炎免費篩檢，縣內同步啟動縣內各醫療院所及衛生所的消除C肝特攻隊，去年1至10月B、C型肝炎篩檢率與前年同期相比較增加7%； 衛生局與勞動暨青年發展處合作眾，除了進入健保合約院所受檢外，並規劃了97場社區篩檢，深入社區服務民眾。

衛生局施丞貴局長表示，篩檢與治療並重，C型肝炎全口服新藥陸續問世後，一旦感染C型肝炎，口服用藥8-12週治癒率高達98%，目前提供C型肝炎全口服新藥治療的院所，分別是屏東基督教醫院、屏東醫院、寶建醫院、民眾醫院、洪福枝診所、潮州安泰醫院、輔英醫院、安泰醫院、枋寮醫院、恆春旅遊醫院共10家。

為建置在地就醫網絡，正研擬偏鄉地區民眾就醫困難改善方案，如轉介制度、補助就醫交通費、社區藥局進藥等，目的為完備篩檢與治療的銜接。

衛生局說，C型肝炎感染途徑為血液傳染，大部分無症狀因而容易被忽略，約有六到八成的患者會變成慢性肝炎，衛生局呼籲民眾維護自己的權益，請符合條件者主動篩檢，相關篩檢訊息請至本局官網B、C肝專區查詢或洽保健科7370002分機150-155及各醫療院所。

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