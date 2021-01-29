刷icash拿咖啡！小7「數位寄杯」2/3登場　限時3日飲品第2杯半價

▲小7「icash 2.0寄取杯服務」2/3登場，推出指定飲品第2杯半價優惠。（圖／業者提供）



記者周姈姈／台北報導

刷卡就能寄取咖啡！小7自2/3起將寄杯雲端化，方便沒有智慧型手機、無法使用OPEN POINT APP寄取杯的消費者，也能使用「icash 2.0寄取杯服務」，可寄取CITY系列指定飲品，還限時3日推出指定飲品第2杯半價優惠。另外，全家的紙本小白單寄杯也將在2/1之後正式成為歷史。

為慶祝「icash 2.0寄取杯服務」上線，小7自2/5～2/7限時3日推出CITY系列指定飲品優惠，CITY CAFE大杯美式/拿鐵、CITY TEA經典純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等指定飲品第2杯半價優惠（寄杯限同品項，以icash 2.0寄杯）。

不過需要注意的是，部分外島像是綠島、蘭嶼、七美、東莒、東清灣門市及非開立統一超商發票之特殊通路門市，無法提供icash 2.0寄杯購買，但可進行兌取杯服務，請於其他門市先購買。

▲全家紙本季杯也將在2/1之後取消。（圖／業者提供）



另外，全家也表示，目前寄取咖啡的方式有3種，紙本小白單、app以及FamiPort機台，2/1起將不再提供紙本寄杯的小白單，而為了讓沒有使用智慧型手機或無app會員的民眾更方便，可以到門市的FamiPort機台輸入會員進行兌換。