擔心財團入董事會　百名康寧大學教師向教育部陳情：勿葬送師生權益

▲百名康寧大學教師向教育部陳情。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

教育部於去年11月向法院聲請解除康寧大學董事會職務，目前正在籌組公益董事推選小組，將全面改派公益董事。不過近日卻傳出「中信金不排除入主康寧董事會」，高教工會及康寧大學教職員今（2日）前往教育部前陳情，呼籲董事會應以教職員生為主體，而非特殊利益或財團代表。

康寧大學教職員向教育部提出一份「康寧大學教職員對公益董事推選原則的連署書」，提出兩項訴求，包含，新成立之公益董事會應以康寧大學教職員生為主體，其組成應有康寧大學教職員生代表達二分之一以上；康寧大學其餘推選之公益董事，應為社會公正人士，而非特殊利益或財團之代表。該連署在短短3天內，已有超過150名康寧大學教職員連署，佔康寧全校兩百名教職員的七成五以上。

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康寧大學教師代表呂莉婷表示，「我們認為，唯有命運與學校休戚與共、禍福同享的教職員生推派代表參與董事會，取得過半席次，方為確保康寧大學日後永續、正派經營的保證。藉由讓康寧董事會民主化，也能開創私校民主治理的典範」。

面對「財團入主」的提案，康寧大學教師代表回應，「我們固然竭誠歡迎校友、個人乃至於企業捐款支持康寧大學，然在確保學校依公益正常經營的目標下，我們對於由特定財團代表「入主」董事會明確表達婉拒，亦不同意「捐款換董事席次」等損及教育公共性的作法。學校若有財務短期短缺，應尋求能同時維護教育公共性的其他措施因應，而讓公益董事會組成回歸民主與公益原則，維護康寧師生權益。」



康寧大學教職員表示，康寧大學109學年度學生人數3,465人，新生註冊率達94.18 %。以學校現況條件而言，只要正常辦學，避免不正介入，並無生源上與財務上的明顯困難。若公益董事會能依循民主與公益原則成立，更可建立校內友善的溝通互動機制，甚至與教職員簽訂團體協約，提升康寧健全發展。



高教工會強調，過去包括亞太創意技術學院、台灣觀光管理學院、及人中學等原本由公益董事接管的學校，都曾發生僅因有財團宣稱願意「捐資」，公益董事就全數轉讓予財團代表「入主」學校董事會，爾後卻發生財團董事會快速將學校大量科系停招、大幅裁員，甚至試圖主動停辦或合併以爭取退場後不正利益的荒謬狀況。呼籲教育部應當引以為戒，勿再重蹈此種將私校恣意送給財團，但卻葬送師生應有權益的情況。