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不開線上授課無法畢業！境外生批教部提「制定完整遠距教學」要求

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲境外生權益小組批教育部根本未承諾提供經費補助遠距教學。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

境外生權益小組今（1日）指出，教育部長潘文忠1月27日公開表示「如果境外生趕不上2月底開學，可先以具彈性的『安心就學』方案在境外透過遠距學習」。但事實上此方案並無法讓他們獲有保障的遠距教學。僅是「建議」學校開設，對於大學是否開設遠距課程、如何進行此類課程並無具體的規範和強制性，更沒有提供任何資源協助，教育部應提出具規範效力的完整方案。

境外生權益小組提到，近期接連收到學生個案求助，表示自己無法以遠距方式修讀課程。一位近期離境的同學說自己只要再修習少量學分即可畢業，卻被學校告知不開設線上授課，不知何時才能畢業。另一位錄取桃園市某大學研究所的同學更被學校要求必須延後一學期入學，僅因其所在系所未規劃遠距教學。上述同學所要修讀的課程都不是實習、實驗、實作類課程，本具備線上授課的條件，卻因學校的種種考量而無法實施遠距教學。

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境外生權益小組表示，下學期境外生入境人數約4000人，相比2020年秋季近2萬名境外生入境來說人數較少，大專院校很可能以經費、行政成本等因素考量而拒開或減少開設遠距課程，這將嚴重損害境外生學習、受教的權益。接著批教育部名義上宣稱自己以「安心就學」方案保障境外生受教權，細看此方案，大部分內容都是彈性修業的辦法，如延後註冊、放寬修課門檻等。對於學校是否開設遠距授課，「安心就學」方案只提到一句：「學校於確保學生學習品質之前提下，請以彈性措施，如同步或非同步之遠距教學協助學生修讀課程。」

▲香港境外生傍晚抵台。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲境外生抵台畫面。（示意圖／記者楊熾興翻攝）

小組認為，教育部沒承諾提供人力、經費補助遠距教學，也沒有要求學校必須為境外生提供配套的遠距教學，措辭中所用的「請」也體現這只是建議性質的條款。各大學實際執行遠距教學情況如何，無人可以監督。

最後小組提出以下三項要求：

一、制定完整、具強制力的遠距教學保障方案，原則上非實習實作類課程皆應提供未入境境外生遠距教學。

二、切實監督各大專院校執行情況，調查109-2學期各大專院校遠距教學規劃。

三、提供遠距教學的教學助理及設備經費補助，協助各校保障遠距教學品質。

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