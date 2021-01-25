為2030雙語國家鋪路　教育部團隊考察莿桐國小英語教學

▲學生們從剛開始英文字母完全不熟悉，到後來能掌握所有發音規則，進步相當顯著。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部政務次長劉孟奇、司長楊玉惠、李彥儀以及畢祖安參事，在國立虎尾科技大學校長覺文郁所帶領的團隊及上銀集團總裁卓永財與董事長卓文恒團隊的陪同下，前往莿桐國小實地了解由上銀科技教育基金會與虎尾科大應用外語系攜手合作的「莿桐國小長期英語教學計劃案」，希望作為2030年打造雙語國家的借鏡。

政府推動2030年成為雙語化國家，目前除了缺乏教育環境，尚還存在著城鄉差距問題，教育部政務次長劉孟奇、楊玉惠司長、李彥儀司長以及畢祖安參事利用今(25)日參訪虎尾科技大學的機會，專程安排行程，赴莿桐國小進行課程觀摩，不僅觀察學生課堂中的學習狀況及互動，更於課程結束後，藉由簡報分享與莿桐國小校方代表及虎尾科技大學應用外語系交流，藉此了解英語課程的進行方式，期望將雙語課程成功的模組，推廣至全國。

除外師的英語課外，上銀科技教育基金會亦針對當地學生的需求，開設英文補救課程，與校內的英文老師討論，選定學生名單，提供有英文加強需求的學生免費參加，這些學生多來自單親、隔代教養或是外配子女的家庭，家庭往往無法提供足夠的資源。學生們從剛開始英文字母完全不熟悉，到後來能掌握所有發音規則，進步相當顯著。

上銀科技教育基金會從2011年開始，每年捐助10萬元為莿桐國小添購新書，2014年開始推動英語外師教學，每年投入約2百萬元，累計贊助金額超過1400萬元，2020年適逢莿桐國小百年生日，卓文恒董事長親自蒞臨並表達上銀科技仍然會持續與大家一起努力打造莿桐國小成為雲林地區的標竿小學，提升學生的素養與世界接軌，向下一個百年邁進。

▲教育部政務次長劉孟奇、楊玉惠司長、李彥儀司長以及畢祖安參事利用今(25)日參訪虎尾科技大學的機會，專程安排行程，赴莿桐國小進行課程觀摩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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