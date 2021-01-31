寒假來臨！教育部籲需留意陌生人飲料、進出校園避免單獨行動

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

寒假即將到來，教育部國教署呼籲學生應保持正常及規律生活作息，參加各種聚會活動應提高警覺，留意陌生人的物品、飲料及各種不法誘惑。另外，若參加學校寒假期間活動，應配合學校規定時間，勿單獨太早到校，課餘時間避免單獨留在教室，或單獨到校園偏僻角落，活動結束後也儘速離開校園，並避免單獨行經漆黑巷弄或人煙稀少地區。

教育部國教署指出，因應疫情，包括學生在內的每位國人都應持續維持良好的衛生習慣，並依據中央流行疫情指揮中心相關規定採取適當防護措施，尤其出入公共場所或搭乘大眾運輸工具務必配戴口罩，平日也應維持勤洗手的良好習慣。

此外，國教署提醒各高中以下學校，應持續宣導寒假期間各種活動安全注意事項，強化「多一分準備，少一分遺憾」的觀念，例如外出活動注意交通安全，勿無照駕駛及危險駕駛；寒假期間氣溫低，校外租屋學生應特別注意防範一氧化碳中毒，外出及就寢前應檢查瓦斯及電器設備是否關閉。

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國教署說明，從事各類戶外活動時，應注意天候變化及熟悉地形環境。進行登山、露營、溯溪、戲水、水岸、田野調查研究等活動，除須做好行前裝備檢查外，更應考量自身體能狀況能否負荷，勿至公告危險水域或無救生人員的地方活動。

教育部國教署表示，校園安全守護零空窗，教育部國教署校安中心24小時全天候與各校聯繫窗口持續堅守崗位，隨時掌握學校及學生安全狀況。