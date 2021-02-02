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快來全家廚佛下麵給你吃！兩款麵食一上架就瘋搶　別再隔著螢幕聞香

▲▼全家便利商店,廚佛瑞德,椒麻擔擔麵,胡麻乾拌麵。（圖／翻攝自影片、Fred IG）

▲廚佛瑞德與全家聯名推出兩款麵食，45的價格讓人大讚「有省錢」。（圖／翻攝自FB「廚佛瑞德 Fred」，下同）

消費中心／綜合報導

天天在ETtoday節目上看到廚佛瑞德Fred大展廚藝，各種食材到他手中都變出嶄新樣貌，不僅熟悉食材特性、更是經常發揮創意，做出大師級的美味料理，令人垂涎，在ETtoday大型料理實境選秀節目《料理之王》上，身為首席導師的Fred更是給出不少精闢的評論，讓人忍不住希望可以有機會一嚐廚佛手藝，現在不用再隔著螢幕聞香幻想，廚佛瑞德Fred與全家便利商店合作，擔任監製推出兩款麵食料理，一上架就有粉絲手刀搶購，更在IG上tag廚佛，宣告「吃到廚佛的味道啦！」

▲▼全家便利商店,廚佛瑞德,椒麻擔擔麵,胡麻乾拌麵。（圖／翻攝自影片、Fred IG）

本次Fred跟全家便利商店合作，經歷長時間的研究，終於推出「椒麻擔擔麵」＋「胡麻乾拌麵」，Fred表示，兩款料理都是由他親自監製，中間也做了多次調整，可說是費盡千辛萬苦生出的孩子，廚佛也現場示範一次椒麻擔擔麵做法，就是要讓粉絲們知難而退（開玩笑的）。

從切洋蔥、低溫拌炒出朝天椒的香氣和紅色素，然後再加入豆瓣、青花椒、肉末等，讓香氣及口感更有層次，最後以胡麻醬、醬油、香油、花椒油做提味、畫龍點睛，而廚佛本人對下麵有點堅持，他堅持使用粗麵，除了能更好地均勻沾附醬汁，還能保有麵條的嚼勁與口感，做完當然要自己試吃看看，一夾起麵條，香氣四溢的油脂跟肉末包裹住Q彈麵體，嚐上一口，廚佛也忍不住讚嘆自己的手藝：「拌醬口味層次豐富、香氣十足，咀嚼時辣跟麻完美融合在一起。」廚佛自我陶醉中，螢幕前的人看得到吃不到，忍不住口水直流。

▲▼全家便利商店,廚佛瑞德,椒麻擔擔麵,胡麻乾拌麵。（圖／翻攝自影片、Fred IG）

▲廚佛瑞德利用椒麻擔擔麵做出創意料理。

創意十足的Fred怎麼能下個麵就滿足？他接著就用椒麻擔擔麵做出難以定義的創意可麗餅，餅皮上塗抹巧克力醬，加入椒麻擔擔麵，用餅皮包裹之後再撒上煎得酥脆的蜂蜜豬五花肉跟壓碎的鹹蛋黃餅末，看似各有各的特性，卻透過廚佛的高超廚藝完美融合，讓人也想手刀衝全家！

擁有滿滿廚佛味的兩款麵類售價僅45元，就算一次吃兩碗也不心痛，吃素的人放心，廚佛都幫你想好了！胡麻乾拌麵為五辛素可食，以素食肉、油豆腐增添口感，如果吃不夠再搭配媽媽煮義的小菜，葷素皆有超豐盛。

▲▼全家便利商店,廚佛瑞德,椒麻擔擔麵,胡麻乾拌麵。（圖／翻攝自影片、Fred IG）

▲▼全家便利商店,廚佛瑞德,椒麻擔擔麵,胡麻乾拌麵。（圖／翻攝自影片、Fred IG）

▲▼全家便利商店,廚佛瑞德,椒麻擔擔麵,胡麻乾拌麵。（圖／翻攝自影片、Fred IG）

▲粉絲們一看到上架消息就手刀搶購。（圖／翻攝自Instagram「thechef_fred」）

這兩款麵食除了有廚佛監製，還有Clean label潔淨標示（產品符合八大不添加原則，如：防腐劑、人工甜味劑、漂白劑、保色劑、黏著劑、含鋁膨脹劑等八大食品添加物），品嚐美味的同時也能吃得放心，衝著廚佛手刀購入的粉絲們也紛紛tag廚佛：「看完影片就去買了，好想一口氣吃兩款」！想要一嚐廚佛的手藝，那就快去全家把廚佛帶回家。

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