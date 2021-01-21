快訊／店內加強消毒！　全家超商宣布「桃園特定店」防疫規定

記者邱茀濱／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染事件持續升溫！因應疫情的來襲，全家便利商店針對全台門市宣導防疫三大重點，第一是落實店舖同仁上班期間配戴口罩；第二是落實消費排隊動線達安全社交距離；第三則是人員足跡調查，若身體出現異狀應盡速回家休息、就醫確認狀況。

▲全家便利商店。（圖／記者蔡佩旻攝）



另外，全家超商桃園特定店鋪熟食區、座位區、廁所等公共區域及FamiPort事務機、ATM機台等消費者高接觸範圍，即日起將進行加強清潔，每間早、晚、夜班各消毒2次。

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