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米其林星級主廚到你家　在家辦桌超easy！網友驚呼山海樓經典台式手路菜超道地

▲▼全家山海樓聯名年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲全家便利商店與山海樓聯名推出經典台菜，走一趟全家就能自己在家中來場專屬星級辨桌美食。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

農曆春節將至，一整年的辛勞都在此時畫下句點，終於熬過艱辛的金鼠年，無論如何都要好好犒賞一下自己，跟身邊的戰友們一起來場「小尾牙」，想吃頓米其林 星級等級的美味好料，但每家餐廳訂位都爆滿，先別失望，全家便利商店與米其林一星台菜餐廳山海樓聯名推出多道辦桌手路菜，豐富品項、口味道地，來趟全家就可以輕鬆辦出小尾牙，在家跟親朋好友一起同歡，吃得澎湃、心滿意足地迎接新的一年。

充滿變動的金鼠年，許多公司行號的尾牙都在農曆年前宣布取消，一年一度的尾牙取消難免會令人覺得失望，想找餐廳聚聚，不是訂不到就是擔心人多有群聚風險，雖然如此，儀式感還是要有，自己的尾牙自己辦！全家與山海樓因應農曆春節聯名推出數款經典台菜－五福炒麵、八寶蹄膀飯、黃金烏魚子炒飯、旗魚炊粉湯、蝦仁赤肉羹，享受米其林等級的美味，不用去餐廳排隊人擠人，更不用在家裡備料備到崩潰，全家便利商店山珍海味通通給你，只要微波加熱一下就能上桌，方便又快速。

▲▼全家山海樓聯名年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲五福炒麵（左）、旗魚炊粉湯。

▲▼全家山海樓聯名年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲蝦仁赤肉羹（左）、八寶蹄膀飯。

▲▼全家山海樓聯名年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃金烏魚子炒飯。

五福炒麵使用國產豬肉絲，與爆炒過的鮮甜蔬菜風味更佳，搭配多隻完整蝦仁與蛤蜊、魷魚等豐富海鮮配料，加上口感Q彈的油麵，豐盛海陸配料，成就了經典的台式炒麵；黃金烏魚子炒飯選用特製烏魚子海鮮醬，以直火翻炒的炒飯粒粒分明，將最簡單也最困難的炒飯發揮得淋漓盡致，口口都是誘人鮮味；八寶蹄膀飯為傳統台菜料理中的大菜，全家與山海樓攜手推出一人份的八寶蹄膀飯，使用國產豬肉滷製入味、肥瘦分明不乾柴，木耳、筍片、紅蘿蔔、鳥蛋等共七種配菜超豐盛，擄獲眾多饕客的心；旗魚炊粉湯以柴魚雞高湯為靈魂，大塊的鮮甜旗魚肉和紅蔥醬襯出炊粉湯的鮮味，簡單調味蘊藏著不簡單的手法，香氣十足；原盅烹煮的蝦仁赤肉羹用大量蔬菜熬煮出鮮甜湯頭，搭配以旗魚漿以手工製成的新鮮大塊的蝦仁羹及赤肉羹，濃郁湯頭、配料豐富，將台式小吃再升級，也讓網友紛紛驚呼「超方便」、「好像在吃辦桌」、「太豐盛」！

▲▼全家山海樓聯名年菜。（圖／記者湯興漢攝）

▲米其林等級美食輕鬆上桌，方便又快速。

「全家就是你家」不是說說而已，全家便利商店與山海樓聯名推出的經典台式手路菜甫上市就掀起討論熱潮，由行政主廚蔡瑞郎監製，為忙碌的現代人量身打造星級經典台菜，不僅選用台灣在地食材如台灣黑豬、宜蘭櫻花蝦，更以老總鋪師的手藝「爆」、「炒」、「煨」，料理出最具台灣味的美味，再忙也要好好享受一頓專屬尾牙，有辦桌的澎湃感、又不需要大費周章，只要動動手指，米其林等級的美味輕鬆端上桌，簡單擺盤就色香味俱全、誠意十足，無論是揪親朋好友一起歡聚，或是享受獨處時光用美食慰勞自己，全家便利商店都能滿足你。

山真海味　山海樓聯名新品►https://nevent.family.com.tw/freshfood/

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全家便利商店山海樓米其林手路菜尾牙

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