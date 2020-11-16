料理高手看過來！《料理之王》強力徵求踢館高手

活動小組／活動報導

大型廚藝選秀節目《料理之王》熱烈上映中，節目推出後廣受好評，跳脫傳統廚藝競賽節目之規則框架，以選秀節目競賽為主軸，挖掘各地的隱藏料理好手，結合廚師網路社群經營，達到廚藝及明星廚師養成之美食真人秀。你也燒得一手好菜卻苦無機會展現？你是親朋好友中的廚藝擔當？《料理之王》強力徵求料理高手，成為節目踢館魔王！只要填寫報名表，經過面試後，就有機會成為踢館魔王，在節目中一戰成名！





另外，#料理之王challenge活動開跑！只要上傳自己的料理，PO上臉書設為公開貼文，並標記 #料理之王challenge，到料理之王社團還有機會抽鍋寶料理之王聯名不沾鍋6件組，限量版鍋具等你帶回家！



《料理之王》強力徵求踢館高手！

報名日期：即日起馬上報名去

報名連結：https://reurl.cc/Z7g5eA



報名須知

1.報名者須完全填妥上列報名資料表之所有項目，並保證所有資料均為報名者本人之真實資料，如經發現有造假、冒用他人資料等情事，主辦單位有權終止其參賽權利。

2.報名者如未提供正確資訊或未詳細填寫個人資料，導致主辦單位無法以任何一種聯絡方式與報名者聯繫，即視同放棄，並自負損失之責，主辦單位恕不負責相關責任。

3.台端提供個人資料後，均視為台端已同意本報名規則，且同意本公司依據相關法令之規定蒐集您的個人資料，並提拱主辦單位作為報名篩選以及後續節目需求使用；若台端選擇不提供，將無法參加本次所有活動。

