入境旅客通關規定修正　基隆關籲民眾注意提醒旅居國外親友

▲基隆港。（圖／資料照／地方中心攝）

記者郭世賢／基隆報導

財政部關務署基隆關表示，財政部業於2021年1月21日修正發布入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法部分條文，其中修正後的第7條第5項增訂：「經由紅線檯通關之旅客，海關受理申報並開始查驗程序後，不再受理任何方式之更正」。民眾宜特別注意，並適時提醒旅居國外親友。

基隆關表示，目前入境旅客的紅綠線通關作業採行選擇性申報制度。亦即入境旅客攜帶的行李物品如合於免稅規定，且無其他應申報事項者，得免填寫申報單，直接經由綠線檯通關。如有攜帶應稅、管制或限制輸入之行李物品，或超過洗錢防制法規定限額的物品者，則應向海關申報，並選擇紅線檯通關；海關查驗前皆可更正申報內容，一旦進行檢查後，如發現有漏未申報或申報不實情事，將依法論處。

基隆關指出，目前雖因疫情尚未趨緩，國內民眾從事國外短期旅遊機會不多，但就海運而言，搭乘郵輪的類出國行程仍有繼續運行可能。此等類出國航程如經專案認定屬出、入國境，則旅客入境時海關仍需執行行李檢查工作。

基隆關說，由於郵輪上會販售免稅商品並開放博弈，依據之前的作業經驗，仍有少數旅客須由海關輔導辦理申報，並經由紅線檯通關。基隆關籲請民眾事前均能注意入境行李免稅及申報規定。實際入境時如有疑問，亦歡迎向在場海關人員詢問。

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