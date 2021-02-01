▲基隆百福國中3D馬拉松自造課程，啟發創意實踐科技教育能力。（圖／基隆市百福國中提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市百福自造教育及科技中心推展科技教育活動，本次3D創意科技教育營隊的活動內容是介紹Sketch Up 3D建模及3D列印自造課程，以三天的時間帶領大小朋友運用3D列印機創作出獨一無二的實體設計品，藉由活動過程啟發大眾的創意思考與實踐能力。

首先，在營隊的第一天1月28日是學習使用Sketch Up Web建造3D模型，並使用3D列印製作個人設計作品，活動課程中，學生認真的跟著老師操作Sketch Up軟體，隨著點、線、面的拉伸跟複製，從無到有簡單的操作循序漸進到複雜的設計逐漸形成圖形，在學習過程中，可以了解到3D製圖軟體如何工作建置適當的尺度及不同的形狀，考驗著學生的立體視圖的能力，讓小朋友也同步學習到幾何空間概念與工具科學的應用。

▲透過3D列印機把自己獨一無二的設計列印出成品讓學生多元學習，發揮想像力。

緊接著來到活動的第二天1月29日著重在3D列印設計原理及進階製作， 在設計作品的時候，必須先考量作品的功能以及適用的場合，並且就材料本身的特性以及需求的尺寸做基本設計及原型製作圓形做好之後，學生並且從自己的原型的改善及在製作過程中間，培養耐性以及修正錯誤的工作習慣。

最後，進階製作及複合媒材使用在單純材料的3D列印作品完成後，在第三天的作品設計進到複合媒材使用水泥木材以及其他材料然共同設計加工複合媒材在現代工業設計中，被大量使用在學習複合媒材的時候，因為處理複雜的狀況可以訓練學生的思考，並且對多種材料的認識。

百福國民中學校長陳斯彬表示，暑期假期是學童延伸正規課程相關活動的時機，能有長達3天的時間進行非學科類的科技實作課程，是非常難得的機會。可以透過3D列印機把自己獨一無二的設計列印出成品讓學生多元學習，發揮想像力。

陳斯彬說，結合在數理課程方面所學知識在設計及製作過程中，不僅使同學們在活動中可以快樂學習，個人作品的製作中獲得成就感，同時提升學習動機，更可為往後進階的科技學習奠定良好基礎。

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