　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆百福國中3D馬拉松自造課程　啟發創意實踐科技教育能力

▲基隆百福國中3D馬拉松自造課程 啟發創意實踐科技教育能力。（圖／基隆市百福國中提供）

▲基隆百福國中3D馬拉松自造課程，啟發創意實踐科技教育能力。（圖／基隆市百福國中提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市百福自造教育及科技中心推展科技教育活動，本次3D創意科技教育營隊的活動內容是介紹Sketch Up 3D建模及3D列印自造課程，以三天的時間帶領大小朋友運用3D列印機創作出獨一無二的實體設計品，藉由活動過程啟發大眾的創意思考與實踐能力。

首先，在營隊的第一天1月28日是學習使用Sketch Up Web建造3D模型，並使用3D列印製作個人設計作品，活動課程中，學生認真的跟著老師操作Sketch Up軟體，隨著點、線、面的拉伸跟複製，從無到有簡單的操作循序漸進到複雜的設計逐漸形成圖形，在學習過程中，可以了解到3D製圖軟體如何工作建置適當的尺度及不同的形狀，考驗著學生的立體視圖的能力，讓小朋友也同步學習到幾何空間概念與工具科學的應用。

▲基隆百福國中3D馬拉松自造課程 啟發創意實踐科技教育能力。（圖／基隆市百福國中提供）

▲透過3D列印機把自己獨一無二的設計列印出成品讓學生多元學習，發揮想像力。

緊接著來到活動的第二天1月29日著重在3D列印設計原理及進階製作， 在設計作品的時候，必須先考量作品的功能以及適用的場合，並且就材料本身的特性以及需求的尺寸做基本設計及原型製作圓形做好之後，學生並且從自己的原型的改善及在製作過程中間，培養耐性以及修正錯誤的工作習慣。

最後，進階製作及複合媒材使用在單純材料的3D列印作品完成後，在第三天的作品設計進到複合媒材使用水泥木材以及其他材料然共同設計加工複合媒材在現代工業設計中，被大量使用在學習複合媒材的時候，因為處理複雜的狀況可以訓練學生的思考，並且對多種材料的認識。

百福國民中學校長陳斯彬表示，暑期假期是學童延伸正規課程相關活動的時機，能有長達3天的時間進行非學科類的科技實作課程，是非常難得的機會。可以透過3D列印機把自己獨一無二的設計列印出成品讓學生多元學習，發揮想像力。

陳斯彬說，結合在數理課程方面所學知識在設計及製作過程中，不僅使同學們在活動中可以快樂學習，個人作品的製作中獲得成就感，同時提升學習動機，更可為往後進階的科技學習奠定良好基礎。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／台中槍擊1人死亡！「浴血球場」狂射11槍互毆5傷
皮膚變差6大壞習慣　第3項人人都做過
52台空頻2個月　傳「換這家進駐」
酒店妹剛出浴　百公斤肥男闖入「坐壓」想性侵！她又回浴室洗一遍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北里長吳信坪自製500顆元氣蛋　慰勞土城醫院抗疫前線人員

新北忠烈祠珍貴樹木「木麻黃」　景觀處守護老樹看望淡水風華

住宅冒白煙烹飪忘關火釀災　基隆警協助疏導管制

基隆百福國中3D馬拉松自造課程　啟發創意實踐科技教育能力

基隆新任秘書長、處長佈達　林右昌勉無縫接軌加速市政前進

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍疫情期間仍堅守崗位

大解渴！「桃竹備援管線」正式通水　北水南送支援竹科近20萬噸

基隆中山一路北向港西街口　迴轉車道改最外側車道

10元飽覽無敵海景　多良車站收費首日金額出爐

桃竹備援管線工程通水　蔡英文：帶動更多資金、企業投資

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

新北里長吳信坪自製500顆元氣蛋　慰勞土城醫院抗疫前線人員

新北忠烈祠珍貴樹木「木麻黃」　景觀處守護老樹看望淡水風華

住宅冒白煙烹飪忘關火釀災　基隆警協助疏導管制

基隆百福國中3D馬拉松自造課程　啟發創意實踐科技教育能力

基隆新任秘書長、處長佈達　林右昌勉無縫接軌加速市政前進

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍疫情期間仍堅守崗位

大解渴！「桃竹備援管線」正式通水　北水南送支援竹科近20萬噸

基隆中山一路北向港西街口　迴轉車道改最外側車道

10元飽覽無敵海景　多良車站收費首日金額出爐

桃竹備援管線工程通水　蔡英文：帶動更多資金、企業投資

最強考生曝光！姓名「文ＯＯ君」網填空傻了：怎麼贏？

爸砸11.8萬打造「空手道場」耗時2月完工　12歲小將勤練奪全球第2

鈴木保奈美21歲大女兒密謀出道！　照片曝光網勸退：基因真殘酷

謝忻公開道歉！　校園拍美照「影響圖書館學生」：衷心說一聲抱歉

麵包18元「拿到櫃台漲1倍」　店員傻眼理由被罵爆：耍這種手段

亞運舉重銀牌洪萬庭「退而不休」　轉當教練手癢又摘金

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克　國民黨：撕裂世代的鐵證

新北里長吳信坪自製500顆元氣蛋　慰勞土城醫院抗疫前線人員

中學五人制／新港闖16強特別設計隊服　以草間彌生為靈感

不看老公手機查勤　天蠍女陳意涵「太透徹愛情不會美好」

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

地方熱門新聞

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

台南市自駕公車沙崙線2月免費試乘

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周

西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝

孝淵跨年見證台南防疫反應快！

10元飽覽海景　多良車站首日收一萬五

花蓮新社家犬離奇死亡　疑遭投毒 警鎖定1男

台南安南區民宅傳火警

桃備援管線通水　解竹科缺水危機　

「搶劫！現金、草莓我都要！」防搶演練逼真有趣

台南市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合交接

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

飯店婚宴出現退訂潮　新人改戶外搭篷辦桌

春節連假　桃園那些醫院有急、門診？

更多熱門

相關新聞

基隆新任秘書長、產發、交通處長佈達

基隆新任秘書長、產發、交通處長佈達

基隆市政府1日於市府禮堂舉行新任秘書長、產業發展處長、交通處長佈達宣誓典禮，市長林右昌親頒獎牌感謝前交通處長李綱任內貢獻，以「把握每一天向前衝，市政不能稍刻停歇」期許新任秘書長與處長帶領無縫接軌，栓緊螺絲不鬆懈，加速市政向前進。

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍

基隆中山一路　迴轉車道改最外側車道

基隆中山一路　迴轉車道改最外側車道

基隆長庚醫院宣布2日起「取消病房探病」

基隆長庚醫院宣布2日起「取消病房探病」

基隆長庚醫院「禁止探病」　陪病實名制限1人

基隆長庚醫院「禁止探病」　陪病實名制限1人

關鍵字：

基隆百福國中科技教育

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

快訊／台中傳槍響1命危2重傷！

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面