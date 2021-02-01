▲基隆新任秘書長、處長佈達，林右昌勉無縫接軌加速市政前進。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府1日於市府禮堂舉行新任秘書長、產業發展處長、交通處長佈達宣誓典禮，市長林右昌親頒獎牌感謝前交通處長李綱任內貢獻，以「把握每一天向前衝，市政不能稍刻停歇」期許新任秘書長與處長帶領無縫接軌，栓緊螺絲不鬆懈，加速市政向前進。

新任秘書長由現任產業發展處長黃駿逸升任，並由立委蔡適應國會辦公室主任黃健峰接任產發處長；交通處長李綱將任交通部鐵道局主任秘書，現任交通處副處長蘇先知接任交通處長乙職。

林右昌先感謝李銅城前秘書長任內貢獻及參議楊桂杰代理期間辛勞，並表示這幾年來，有勞工務出身的李前秘書長襄助他落實政策推動，同時感謝李綱前處長六年來發揮交通專業知能，規劃整合市府新世代交通系統不遺餘力。

林右昌表示，李綱前處長有客家人硬頸精神，發揮交通專業知能，在剛上任時還曾被提不是基隆人不瞭解基隆交通，六年來不只在基隆置產還入籍基隆。現在基隆捷運提升中運量系統，現今到中央任職，他相信未來這對基隆鐵道與捷運建設是有助益，為基隆超前佈署。

林右昌說，李綱前處長離任前帶給基隆市民大禮，經他的努力爭取，快捷公車一五七九線與一五七九A線，在去程增停松山高中站，回程增停市府轉運站。另增開一五七九B線，由基隆市祥豐街出發，到市府轉運站折返，預計農曆過年後海大開學前實施，對市民是一大福音。

至於新任黃秘書長，林右昌談及，過去六年多時間，較著重基隆基礎建設，非常多建設工程正持續向前推展；由於各項計畫大方向已策定並進行，預算都到位，黃秘書長具備細膩人格特質及中央到直轄市、地方的公務歷練，對整個市府政務、各局處計畫是最清楚，無縫接軌襄助市長跟副市長，協調各局處解決問題，更能展現市府能量與效益。

而新任交通處長與產發處長，林右昌表示，新任交通處蘇處長從求學到民間顧問公司、客運公司及投入公部門都在交通領域任職，擁有豐富交通專業與經驗，曾在北北基三縣市擔任交通單位主管，襄助李前處長三年時間熟悉政策，擔任處長將有助北北基合作協調業務。

林右昌最後表示，新任產發處黃處長是淡江中國大陸研究所法學碩士，之前擔任立委蔡適應國會辦公室主任，協調各部會政務，熟稔市府市政與中央各部會，上任後將配合政務推展，帶領同仁加速推動重大案件，爭取中央各部會機關協助，新任黃處長定能發揮所長與豐富經驗，為市府導入更多資源做出成績。

新任市府秘書長黃駿逸表示，未來會全力以赴扮演好秘書長的角色，將承上啟下貫徹市長政策指示，和議會李秘書長共同擔任府會橋樑，府會關係更加和諧，同時協調市府各局處力量團結在一起，完成市長交辦使命。

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