4489名境外生卡關無法入境　潘文忠：趕不上開學將採「安心就學」

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情在國際持續延燒，而新學期即將開始，境外生到底何時可以入境，教育部長潘文忠今（27日）表示，疫情變化迅速，加上春節前返國人數眾多，教育部與指揮中心會做嚴密的考量，若在開學前境外生來不及返台，也將會督促各大學會做好準備，採取「安心就學」方案協助境外生。

各大學將在2月中下旬開學，依教育部統計，預計入境新生人數4489人，包括一般大學76校、2404人，技專校院41校、2085人。

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潘文忠說明，疫情一直在變化中，境外生是從各國來台灣，為維護國人健康，在防疫優先下，必須要有全面審慎的考量，境外生未來入境，除了須提出COVID-19核酸檢驗陰性報告，也須14天居家隔離檢疫，再加7天的自主管理。

潘文忠表示，以去年的狀況來看，境外生的入境的作業程序非常井然有序即使防疫加嚴，各大學也可預作準備，如果境外生未能在開學之前入境我國，大學會確保境外生的學籍，並啟動安心就學方案，例如保留入學資格的彈性、請假或休學等申請均可線上進行等等，不會讓境外生擔心。

至於全國中小學將在2月18日開學，但隨著國內疫情升溫，不少人開始關心會不會像去年一樣延後開學。潘文忠也說，教育部和指揮中心保持緊密連繫，會依疫情進行整體考量。