圓國防科技夢！陽明交大首屆「系統工程學程」招生





▲系統工程與科技學士學位學程第一屆學生參加第一屆國際太空站(ISS)太空實驗設計競賽獲得冠軍。（圖／陽明交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

今年是交大與國防理工學院合作的「系統工程與科技學士學位學程」招收第3屆學生，同時也是交通大學和陽明大學合校後首屆招生。

「系統工程與科技學士學位學程」成立背景及教育宗旨為透過國立交通大學與國防大學理工學院的共同合作，培育國防科研人才、強化國防自主能量。第一屆入學的學生張志榮原考上台大，決定放棄並選讀系統工程與科技學士學位學程中科院代訓生。除考量不用負擔學雜費、伙食費、住宿費，軍事訓練也讓自己更有抗壓性，及培養領導統御能力。

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另一位中科院代訓生莫凱恩，從小學習鋼琴且多才多藝，因考量交大擁有充沛的教學資源選擇就讀，入學後莫同學亦充分使用交大教學資源，不僅參加線上英語寫作，更報名NCTU-ICT(創創工坊)的假日微課程，強健體魄的同時也不斷精進自己的專業能力。

▲第二屆招生說明會。（圖／陽明交通大學提供）



陽明交大提到，張志榮與莫凱恩入學後選擇機械與航太組攻讀，夢想未來對國機國造進一份心力。去年更與學程其它三位同學組隊，參加國家太空中心舉辦的第一屆國際太空站(ISS)太空實驗設計競賽，在眾多隊報名隊伍中脫穎而出，榮獲冠軍殊榮。此外，學程學生於去年交通大學全校運動會也獲得精神總錦標榮譽，校內校外表現皆非常優異，為校爭光。

▲「系統工程與科技學士學位學程」培育國防科研人才、強化國防自主能量。（圖／陽明交通大學提供）

第二屆更吸引59級分的學生林俞琛高分就讀。林俞琛表示，考量畢業後就業出路和研究所進修都有優渥的穩定保障，因此在眾多選擇中，選擇了系統工程與科技學士學位學程就讀。

陽明交大提到，另有巾幗不讓鬚眉的女同學，第二屆入學的學生梁竹君入學前志向就非常明確，夢想選擇本學程環資組的大氣專業。梁竹君表示，因從小家住在山上，所以常常觀看各種自然現象。其中最喜歡仰望天空，覺得很舒壓放鬆，因而產生對氣象及天文的興趣，希望未來能興趣結合專業為國家付出心力。入學後，梁同學十分積極並於第一學期獲得女軍費生組第一名，如願與第二學期選擇至環境與資訊工程組專研大氣科學專業。

