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成大七連霸！企業「最愛大學生」排名揭曉　逢甲奪下私校冠軍

▲▼畢業,年輕人,年輕女孩,大學生,青少女,青少年。（圖／示意圖／pixabay）

▲《遠見》公布「20221企業最愛大學生排行榜」。（圖／示意圖／pixabay）

記者張乃文／綜合報導

新冠疫情席捲全球，改變了許多生活型態，企業的選才標準是否因此也出現改變？《遠見》今（28）日公布「2021企業最愛大學生排行榜」，成大奪下七連霸、台大蟬聯亞軍，排名第三、四及五分別為台科大、清大及交大。其中，中正首度衝進前十名，而同樣位在中部的逢甲大學一舉奪下私立最高名次，排名第11。

《遠見》每年針對台灣上市櫃公司進行「企業最愛大學生評價調查」，探查企業主心目中「最佳就業力大學」，今年邀請1718家上市櫃企業參與調查，完成569份有效問卷，回覆率達33.12%，填答數與回覆率雙雙創下新高，顯示企業在變局中更關注人才能力。

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▲▼《遠見》公布2021企業最愛大學。（圖／《遠見》提供）

▲中正大學首度衝進前10名，而同樣位在中部的逢甲大學則一舉奪下私立最高名次。（圖／《遠見》提供，下同）

企業最愛前30所大學，依據《遠見》調查結果，依然由成大、台大、台科大蟬聯前三名，成大更創下《遠見》調查的7連霸，為南台灣排名最佳的研究型大學。由於產業與人口集中北台灣，北區私校有地利優勢，輔仁、淡江和中原，多年來獲選為最受企業好評私立大學前3名，逢甲今年打破慣例，一舉躍升總榜私校冠軍，排名第11。

除了逢甲打破北區私校獨霸，首度拿下私校冠軍，《遠見》指出，今年調查的最大變化為中台灣大學崛起，相較去年，中正進步10名，首度站上第9名，包括中興、雲科大、東海、勤益科大、朝陽科大，中台灣一共七所大學入榜前30強，對照2017年起台中躍居全台第二大城市，顯示中台灣近年的產業發展，帶動企業對在地人才需求與評價雙雙增長。

▲▼《遠見》公布2021企業最愛大學。（圖／《遠見》提供）

▲依據學科別，文法商三冠王仍由政大拿下，理工類皆由國立大學全包。

除了以校別進行大學整體、國立、私立及技職等校際排名，《遠見》也根據學科別，分為文法商、理工、民生等，共三大類10個分榜學科領域排名。以文法商類的社會人文、法政及商管分榜，皆由政大3度奪冠，台大則包辦3榜的亞軍；理工類的工程、資訊、數理化分榜冠軍，各是成大、交大與台大；民生類設計建築冠軍是成大；觀光休閒由高雄餐旅大學蟬連榜首。

值得注意的是，成大傳統上被視為工程名校，但近年來在「文法商」類排名不斷爬升，今年文法商3分榜全部進前5名，勝過許多文法商類傳統名校，如：商管分榜贏過東吳、法政分榜勝過中正、人文分榜則比輔大與中山排名更前面。

▲▼《遠見》公布2021企業最愛大學。（圖／《遠見》提供）

▲傳統製造業中，排行前三皆為國立大學。（圖／《遠見》提供）

「產業別」也是《遠見》今年首度調查，詢問每家企業最愛的前3名學校，無論是資訊科技、傳產製造或零售服務業，成大皆是雇主心目中的前3名，其中，在資訊科技業與傳產製造業都拿下第1，台大則是零售服務業雇主認定的最佳畢業生。

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