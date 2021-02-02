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腐女身分很丟臉！他看女友手機驚見「男男kiss照」提分　全場傻眼

▲▼賞巴掌,憤怒,生氣,分手,吵架,打架。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男友不允許她看BL漫畫，不然就分手。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

分手原因百百種，情侶相處之間難免會有摩擦，一名女網友分享超瞎的分手理由，竟然是因為「我是腐女」（為喜愛BL（boys love）的女性自嘲的用語），有次男友無意間得知她會看BL的漫畫，表示不喜歡這樣，要是身邊的朋友知道會很丟臉，希望她不要繼續看，如果做不到就要分手。

女網友在Dcard上發文，平常男友會拿她的手機看漫畫，有一次無意間被男友發現她會看BL的漫畫，直接向女友表示「我不希望你是腐女」，坦言無法接受腐女的存在，要是身邊的兄弟朋友得知會很丟臉，還直呼「你最近特別不聽話，看那個很不好，如果你打算繼續看，我真的會跟你分手」。

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女網友傻眼表示，自己是腐女的事情很少人知道，就連認識十年的摯友都不知道，「我看什麼漫畫到底是關你什麼事，跟你朋友也沒關係吧？如果想分手也可以不用找這種理由，祝你下一個女友不是腐女！」生氣之餘還不忘做哏，「你家不是住南投，又不靠海，是會不會管太多」。

貼文一出後，網友一面倒舉爽手支持原PO分手，「不尊重對方興趣的人，不要也罷」、「我是腐女，跟男友交往五年，他剛交往就知道了啊，根本沒差吧」、「還好分了，這種人根本不尊重你，以後也不會長久」、「吵架還能作梗，笑死」。

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