被男友IG小帳封鎖！她糾結「這樣是正常的嗎？」　網喊真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友1年多前發現男友IG小帳，當時對方拒絕她追蹤，表示想有私人空間，而她也欣然接受；沒想到，最近她意外發現，本帳竟直接被對方封鎖，對此她內心有些糾結，不禁好奇求問「這樣是正常的嗎？」

女網友在dcard提到，跟男友交往3年，雙方在IG上都會大方放閃，大約1年多前，她的推薦名單中，出現對方的小帳，於是提出追蹤請求，「他先是驚訝，居然會以推薦的方式被我發現，有幾個貼文、粉絲跟追蹤者，然後拒絕我追蹤，說是私人空間。」

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原po表示，自己也有小帳，主要是用來發洩負面情緒，亦不會給別人追蹤，所以這個說法她是可以接受的，雖然曾抓過男友和別人對話曖昧，不免懷疑，但也不再糾結於此事。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

後來，她某天突然發現，完全搜不到對方小帳，於是無聊關心一下，是否還有在使用，而男友當時給予否定答案，「結果昨天看到他不小心點到小帳頁面，才發現他還是有在用，這時我小帳的推薦名單又出現他的小帳，才知原來是自己本帳被封鎖了。」

對此，原po不禁在意，這樣是否正常，況且她也沒逼迫對方給自己追蹤。而網友們則紛紛回應，「他可能想要有自己的空間吧，但往壞處想他就是想做壞事，總之這樣有所保留就很靠北欸」、「想有自己的空間很正常，但說謊稱沒用了又封鎖，感覺就很怪」、「吃飽太閒，你的人生除了男友沒有別的事情嗎」、「我覺得滿奇怪的，可以先跟男友溝通看看，人生中男友不是唯一的事，但是也是很重要的事」、「愛情問題一律建議分手」。

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