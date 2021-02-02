　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被男友IG小帳封鎖！她糾結「這樣是正常的嗎？」　網喊真心話

情侶,吵架,冷戰,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友1年多前發現男友IG小帳，當時對方拒絕她追蹤，表示想有私人空間，而她也欣然接受；沒想到，最近她意外發現，本帳竟直接被對方封鎖，對此她內心有些糾結，不禁好奇求問「這樣是正常的嗎？」

女網友在dcard提到，跟男友交往3年，雙方在IG上都會大方放閃，大約1年多前，她的推薦名單中，出現對方的小帳，於是提出追蹤請求，「他先是驚訝，居然會以推薦的方式被我發現，有幾個貼文、粉絲跟追蹤者，然後拒絕我追蹤，說是私人空間。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po表示，自己也有小帳，主要是用來發洩負面情緒，亦不會給別人追蹤，所以這個說法她是可以接受的，雖然曾抓過男友和別人對話曖昧，不免懷疑，但也不再糾結於此事。

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

後來，她某天突然發現，完全搜不到對方小帳，於是無聊關心一下，是否還有在使用，而男友當時給予否定答案，「結果昨天看到他不小心點到小帳頁面，才發現他還是有在用，這時我小帳的推薦名單又出現他的小帳，才知原來是自己本帳被封鎖了。」

對此，原po不禁在意，這樣是否正常，況且她也沒逼迫對方給自己追蹤。而網友們則紛紛回應，「他可能想要有自己的空間吧，但往壞處想他就是想做壞事，總之這樣有所保留就很靠北欸」、「想有自己的空間很正常，但說謊稱沒用了又封鎖，感覺就很怪」、「吃飽太閒，你的人生除了男友沒有別的事情嗎」、「我覺得滿奇怪的，可以先跟男友溝通看看，人生中男友不是唯一的事，但是也是很重要的事」、「愛情問題一律建議分手」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》沒聽過就老啦

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹公布尾牙廠商　徵才頁面全關閉「已放年假」
22歲孟美岐當評審？　周傳雄首發聲：老人家又落伍了
快訊／6年輕人租車到台東玩　疑打滑「逆向撞民宅」！
獨／雙胞胎妹妹魂斷6死車禍！離家原因曝　她淚：下輩子讓妳當姊
日本境外男案913「採檢第8次又確診」　疑為採檢謊稱有症狀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最美區間車狂出包！2列車「擠壓相撞」駕駛室前玻璃破損

台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白

桃機南跑道道面趕工！進度達33%　預計7月可完成刨鋪整建

她1人逛好市多！親戚求不到代購　竟傳涼麵照開酸：我心更寒

研發新冠疫苗「病例數不足無法進三期」　陳時中反提台灣優勢！

案913採檢9次不放心「裝病謊稱有症狀」　指揮中心要追究！

2人重症用呼吸器、4人輕中等肺炎！部桃18名確診者病況曝光

案889、908病毒序列比對中　陳時中：兩人關連性幾乎99%

「台灣vs.緬甸」開戰誰贏？網曝「1關鍵」：國軍會被殲滅

好市多拼圖「剩最後一塊」傻眼！結局神展開...有緣人現身：在我家

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

最美區間車狂出包！2列車「擠壓相撞」駕駛室前玻璃破損

台大陳文成紀念廣場啟用　管中閔：堅持人權民主、盼早日真相大白

桃機南跑道道面趕工！進度達33%　預計7月可完成刨鋪整建

她1人逛好市多！親戚求不到代購　竟傳涼麵照開酸：我心更寒

研發新冠疫苗「病例數不足無法進三期」　陳時中反提台灣優勢！

案913採檢9次不放心「裝病謊稱有症狀」　指揮中心要追究！

2人重症用呼吸器、4人輕中等肺炎！部桃18名確診者病況曝光

案889、908病毒序列比對中　陳時中：兩人關連性幾乎99%

「台灣vs.緬甸」開戰誰贏？網曝「1關鍵」：國軍會被殲滅

好市多拼圖「剩最後一塊」傻眼！結局神展開...有緣人現身：在我家

未設籍在台灣也能領老年給付？　勞動部：符合請領資格即可

雞排妹遭性騷反被罵！女律師心疼「做錯1件事」痛譙：only you噁心

曾國城抱病扛大轎錄除夕特別節目　楊小黎右手韌帶撕裂「帶傷上陣」

快來全家廚佛下麵給你吃！兩款麵食一上架就瘋搶　別再隔著螢幕聞香

高英傑首位棒球人董事長　春訓「熱視線」瞄準愛徒王建民

恍神、打滾…貓咪愛木天蓼是「吸毒」？　日本大學研究團隊解密

女兒被綁？桃園男要領300萬贖回　女兒好端端上班

雞排妹點名尾牙廠商「徵才網全關」　臉書粉專相簿全刪除

趙少康選黨主席藍營大咖難敵　黃暐瀚：朱立倫雙子座個性是問題

崑大2生獲俄羅斯公費獎學金　赴海外築夢　

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

家族基因太強！姐妹狂登表特版　街口老闆嫩妻身世曝

今晨7.8℃！高溫降10度轉雨　小年夜恐全台大變天

麵包18元「拿到櫃台漲1倍」　店員理由曝光

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

52台傳獎落華視！　NCC證實了

12星座男戀愛需求曝！2種人「75%肉體激情」　牡羊認了

老公約好友去「7」！她求解...下秒臉綠了

靈異直播主燒金紙　土地公神像突然動了！

韓妞都說準！「剪指甲」心理測驗看個性

小吃店賣什麼最賺？「答案公布」網喊不意外

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

更多熱門

相關新聞

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

台南市安南區台江大道昨（1日）深夜傳出6死重大車禍事故，3對情侶共6人、年紀介於16至22歲間，其中3人還是高中生，一夕之間全因自撞車禍殞命。其中一對楊姓男生與羅姓女生才剛熱戀一個月，友人紛紛在IG上發文悼念，留下「快回來」難過字眼。

交往前後差很大？改變「3種心態」帶你重返熱戀期

交往前後差很大？改變「3種心態」帶你重返熱戀期

網路釣魚偷帳密　3天21人被害「捲300萬」

網路釣魚偷帳密　3天21人被害「捲300萬」

她求男友幫出學費　遭拒怒轟8字

她求男友幫出學費　遭拒怒轟8字

「沒穿內衣出門」被冷戰　她怨：男友超古板

「沒穿內衣出門」被冷戰　她怨：男友超古板

關鍵字：

IG小帳帳號封鎖隱私男友女友交往

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面