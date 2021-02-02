熱戀1個月共赴黃泉！揪遊墾丁自撞6死　友IG悼念：回來好嗎？

▲▼楊姓男生與羅姓女生才剛熱戀一個月，沒想到卻共赴黃泉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／綜合報導

台南市安南區台江大道昨（1日）深夜傳出6死重大車禍事故，3對情侶共6人、年紀介於16至22歲間，其中3人還是高中生，一夕之間全因自撞車禍殞命。其中一對楊姓男生與羅姓女生才剛熱戀一個月，友人紛紛在IG上發文悼念，留下「快回來」難過字眼。

認識很久的朋友在社群軟體Instagram上紛紛發文表示，「很難過，會去看你們。」死者羅姓女生的摯友向記者表示，羅姓女生和楊姓男生才剛熱戀一個月，他們出遊要先去台南隔天要到台東遊玩，並難過表示，她本來前一天也要跟他們出去玩，但先回台中了，沒想到會發生這麼難過的事情。

▲▼楊姓男生和羅姓女生，剛熱戀一個月，一起出遊。（圖／記者黃宥寧翻攝）



18歲楊姓青少年在IG上大頭貼走酷酷風，眼睛總是不看著鏡頭，甚至在IG自介欄tag了羅姓女友的IG帳號，感情相當濃烈，最後末段寫下「擔任休學烘一忠心與你們」，他雖然目前休學但心仍和同學在一起。

羅姓少女正值青春洋溢的16歲，IG上tag了多個帳號，心愛的楊姓男友、及寶貝姐姐、和摯友，相當重感情的她也擁有好人緣。摯友表示，她和楊姓男友感情相當好，時常會放閃許多朋友都很羨慕，但如今卻雙雙殞落，留下難過的親友。

羅父說，女兒是建教合作的學生，才剛滿16歲就與楊男交往，還沒有到可以交男女朋友的年紀，1月24日她就離家外出，期間只跟雙胞胎姊姊聯絡，「姊姊知道她的行蹤，我每天都問姊姊來確定妹妹的行蹤，昨天晚上問，姊姊說她在台南，我知道她在哪裡就會比較放心，一個小女生什麼都不懂，就這麼被帶出門，今天早上接到警察電話一堆問號，還以為是詐騙集團。」



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