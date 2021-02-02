獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊　離家原因曝光

記者黃宥寧／綜合報導

台南市安南區發生6死重大車禍，當中羅姓少女僅16歲和18歲楊姓男生為男女朋友。羅女和姊姊是雙胞胎僅差2分鐘出生，2人感情相當好，雙胞胎姊姊在IG上難過發文「妳怎麼能說走就走...下輩子讓妳當姊姊，我愛妳」。胞姊也向記者表示，她都有開定位知道妹妹去哪，也表示妹妹會離家是因為和爸爸起口角，加上她很想賺錢才會休學找工作。

▲台南車禍造成6死，當中年僅16歲羅姓女生和姊姊是雙胞胎，2人感情相當好。（圖／羅姓女生姊姊提供）

羅女胞姊傷心在IG上抒發多篇懷念心愛妹妹的文，也表示一切好不真實，難過發文「前幾天一起唱歌竟然是最後一面。到底為什麼會這樣...」甚至隔空希望妹妹快點回來再嘴砲、親她一下。

▼台南車禍造成6死，當中年僅16歲羅姓女生和姊姊是雙胞胎，姊姊至今認為妹妹離世還是很不真實。（圖／羅姓女生姊姊提供）

胞姊接受記者訪問表示，她和妹妹是雙胞胎僅差2分鐘，或許是這樣2人感情相當好，一起打打鬧鬧，姊姊也都知道妹妹的男友。胞姊也向記者說妹妹離家有2個原因，除了和爸爸吵架以外，就是想賺錢並表示妹妹也找到了美髮相關工作。

心繫著妹妹的她因擔心妹妹離家會不知道行蹤，更在手機設定定位，所以妹妹去哪她都曉得。昨晚8點36分最後對話停在姊姊說「我好美」妹妹則俏皮回「屁」。以為這樣的姊妹的情感會一直持續下去，但卻因為一場車禍天人永隔。

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