影／靈異直播主神龕前燒金紙　土地公神像「突然站起來」瞬間靠牆

▲探險的人準備燒金紙給土地公。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友日前在《Dcard》貼文「探險直播真的太恐怖了」，附上一段影片，說他看探險直播，「主播跟攝影師兩個人重回案發現場示意」，只見牆上有座小小的神龕，上面是土地公的神像，但神像原本已經往前倒，卻在探險者放金紙示意時，突然自己「站起來」、重新靠回牆上，讓原PO也嚇一跳「這我無法解釋了……」

這位網友貼出一段45秒的影片，「昨晚主播跟攝影師兩個人重回案發現場示意，結果神像土地公自己站起來……這我無法解釋了。」只見當時牆上有一座小小的神龕，神龕上的土地公神像此時微微往前倒，但並沒有倒下或掉到地上，可能是神像前面剛好有杯子或燭台之類的物品擋住。

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神龕的下方則是放有一個盆子，直播主就準備了金紙，一邊用台語對著神像說，「我們燒一些金紙給您，希望您不要見怪」，之後又再用國語道歉一次。當時直播主來回跑，放了一共3次的金紙，沒想到放完第3次的時候，土地公神像突然「站起來」，重新靠回牆上，這一幕嚇得2人趕緊逃跑。

▲土地公神像重新靠回牆上。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他網友就紛紛留言，不少人都是半信半疑，「雞皮疙瘩」、「還好吧只是證明存在而已，沒出聲嚇人」、「就有靈在裡面，這個感覺還好吧」、「是在跑什麼？都有膽探險了還跑，探險不就是想看這個嗎」、「靈動是真的，而且會大剌剌動給攝影機看代表那靈真的很猛」、「哇真的沒機關之類的嗎？」

影片也被分享到臉書上，但臉書網友則是認為，「土地公都還沒動就對焦在影片正中央，攝影早就知道土地公會動」、「他看到土地公站起來，他也站起來才可怕」、「大型智力測驗現場」、「我信有鬼存在，但看有探險直播一有靈動就繞跑（落跑），都會覺得很假。」