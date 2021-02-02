共和黨已成「川普邪教」！　布希時代老高層集體求去：認不得黨了





▲老共和黨人形容如今的黨內氣氛，已經形同「川普邪教」。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

政治素人川普的強硬介入以來，共和黨已經發生「重大質變」，如今再無法忍受的數十名布希政府時期官員，宣布退出共和黨。川普在總統任內最後不到20天，竟以不實的選舉指控煽動了造成5死的國會致命暴動，讓這些前朝老將紛紛感嘆，「共和黨已成川普邪教」。

根據路透社報導，這些求去的共和黨人都是布希政府時期的高層，他們曾希望藉著「川流」的失敗和消退，能趁此機會把共和黨導正回布希時代的路線，並撤銷共和黨上下對2020美國總統大選的不實指控。然而即便川普已經下台，大部分的共和黨國會議員仍選擇站在川普一邊，讓這些老將驚愕，「我們已經認不得這個黨了」。

▲▼美國國會暴動注定汙名留歷史。（上圖／達志影像／美聯社／下圖／路透社）

在路透社訪問的這些老共和黨人中，部分選擇直接終止他們的黨員身分，不願再有關係上的瓜葛；部分則打算不作為，任由黨員證明失效，就再也不更換；還有一部份人選擇註冊為無黨籍人士。

布希政府時期擔任專責恐怖主義與金融情報的財政次長、現職為聖母大學洗錢行為專家的古魯雷（Jimmy Gurulé）說道，「我所認識的共和黨已經消失無蹤了，我現在寧願稱它為『川普的邪教』。」

曾於布希任內在白宮通訊辦公室效力6年的珀塞爾（Kristopher Purcell）指出，大約有60至70個前朝政府官員決定辭去黨員身分，或是想辦法與黨切割，「這個數字每天都在增加」。

▲許多老共和黨人認為既已歷經國會暴動，大部分共和黨人仍然不願與川普割席，令他們相當失望。（圖／達志影像／美聯社）

從尼克森總統（Richard Nixon）任內便進入白宮效力的老共和黨人德法蘭西斯（Suzy DeFrancis），也曾在布希底下工作。她坦承自己去年11月把票投給了拜登，但此舉並非出於背骨，她也指出共和黨內分裂情況愈嚴重，得利的只會是民主黨。

「我完全了解大家會什麼會覺得失望而想要離開黨，我過去4年來也一直都有這感覺」，不過德法蘭西斯指出，共和黨圍繞著幾個核心原則去重建還是相當重要的。核心原則包括小政府、企業免稅和強有力的國防體系等。

珀塞爾點出了求去的老共和黨人的心態，他們當中有許多人都是覺得已經沒有選擇，才會做出退黨的決定。他指出黨內有些人就是極端右翼陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）的支持者，包括喬治亞新上任的女國會議員葛林（Taylor Greene），另一個則是新上任的眾議員波伯特（Lauren Boebert），他也捍衛匿名者Q做出的種種不實指控。

「很明顯的，我們國會裡就有匿名者Q的成員」，珀塞爾說道。