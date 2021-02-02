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江啟臣走訪全台拚公投連署　採購屏東農產品送醫護人員

▲▼國民黨主席江啟臣走訪屏東。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席江啟臣走訪屏東。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣昨（1）日晚間至屏東海豐劉凉老先生的家中作客，展開「啟臣來我家」首站行程，並開直播訪談返鄉從農的青農心聲。江啟臣在訪談中指出，人民關心食品安全與健康，為了展現支持安全的食品與在地農業，國民黨將酌量採購返鄉青農的巧克力等產品，並將採購的產品代表農民的心意，送給第一線醫護人員，期盼台灣社會共同面對防疫與食安課題。

江啟臣近日將陸續造訪各地基層黨員家，首站來到屏東劉凉老先生家中。劉凉老當兵就加入國民黨，已經超過60年黨齡；劉凉老的兒子劉秉翔10年前還是一個北漂青年，卻決定返鄉砍掉檳榔樹改種可可，研發巧克力；劉秉翔的舅舅洪良財則是屏東知名總舖師，昨晚也親自掌廚，江啟臣協助備料、一起用餐。

江啟臣表示，來到屏東重要工作之一是要推動反萊豬公投連署，目前連署已超過40萬，近期可望達成50萬份連署的目標，令人「一則以喜、一則以憂」，看到民眾熱烈響應、連署數字踴躍成長，也深刻感受民眾心中極為擔心食安問題，讓人憂心，希望政府看到連署過程中展現的民意，若蔡政府願意收回進口萊豬的政策，就不需要公投，公投是為了讓政府看到民意所在。

此外，江啟臣指出，來到屏東也要瞭解青農及農業的發展；他是農家長大，對農民、農村、農戶都不陌生，來到屏東農家感到相當親切，看到不少台灣年輕人即使知道從事農業辛苦，仍願意投身農業，但現代青農由於缺乏人力，小農經濟仍然非常辛苦，也因此他對劉秉翔等年輕人能毅然返鄉從農相當佩服。

江啟臣也分享兩個心願，一是期待疫情盡快結束，恢復正常作息；另希望人民能自己決定要吃的肉品，不要再為食安問題憂心。

江啟臣並在直播訪談中指出，人民關心食品安全與健康，為了展現支持安全的食品與在地農業，國民黨將酌量採購劉秉翔的巧克力等產品；此外，當前疫情嚴峻，許多第一線防疫的醫護人員非常辛苦，國民黨會將採購的農產品代表農民的心意，送給第一線醫護人員。

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國民黨江啟臣屏東巧克力醫護人員反萊豬公投

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