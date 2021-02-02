雲端最前線／韓國瑜趙少康聯手！吳怡農2022抬轎或坐轎？

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新境界基金會副執行長吳怡農當選民進黨台北市黨部主委，他曾表示，當選市黨部主委後，將輔選黨內2022參選人，並投入2024立委選舉，但他的動向仍牽動各陣營北市佈局。此外，資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，且不排除參選黨主席。藍綠動作不斷，是否為2022超前部署？《雲端最前線》2日邀請台北市議員簡舒培、台北市議員陳炳甫、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲吳怡農當選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者陳家祥攝）

部桃院內感染事件持續延燒，目前累計19名確診、1人死亡，值得注意的是，其中有11例都是一採陰性，之後再度採檢確診。而為清理院內感染「戰場」，院方已提出「清零計畫」，預計2月3日啟動。春節連假將至，全台運輸需求將大增，政府該如何管控，才能擋下這波疫情？

罷免高雄市議員黃捷案將於6日登場，黃捷日前在民進黨多名立委、議員陪同下，站上街頭呼籲鳳山鄉親投下不同意票。而針對罷免團體「鳳山清捷隊」有車隊布條寫著辱罵字眼，黃捷也呼籲表達訴求應理性，而不是霸凌女性、羞辱女性。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。