認錯！范綱皓為年齡歧視道歉　江啟臣：勇敢負責

▲國民黨推出飛行外套，由國民黨文傳會主委王育敏擔任模特兒拍攝宣傳，卻遭到民進黨抨擊。（翻攝國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨青年部推出飛行外套，遭到民進黨網路社群中心主任范綱皓諷刺模特兒找「已經50歲的王育敏」。由於此舉引發年齡歧視爭議，范綱皓隨後便刪文並道歉。對於范綱皓事後認錯道歉一事，國民黨主席江啟臣2日表示，肯定范綱皓勇敢負責的表現。

江啟臣表示，范綱皓因為年齡歧視的事件，公開道歉，「我們必須肯定他勇敢負責的表現，因為他與民進黨的高層不同，直到今日，蔡英文總統與蘇貞昌院長始終不願意為『承諾跳票，開放萊豬進口』而道歉，綱皓的行動也讓我們看見台灣未來不同的政治景象」。

江啟臣指出，藍綠惡鬥是不必要的，台灣民主的深化必須要政黨的健康競爭，不惡意抹黑攻擊，用更負責任與更有深度的方式討論公共政策，甚至是政黨經營。國民黨對於中華民國，民主體制 的堅持，與民進黨走向法理台獨的道路始終不會一致，「但我相信全體國人同胞，不分藍綠，愛護台灣，珍惜民主的心卻是緊緊相依」。

江啟臣抨擊，民進黨的少數高層，三不五時脫口而出「消滅國民黨」「國民黨不倒，台灣不會好」，這些人干願自居東廠，打擊政敵，消滅監督政府的力量，失去對民主政治的信任，這才是扯台灣後腿，也讓台灣的民主蒙上「民主獨裁」的陰影。

最後，江啟臣說，年節將近，疫情肆虐未止，食安疑慮未消，2021台灣必須團結面對更多艱難的挑戰，監督政府的力量更不能在此刻被分化，國民黨會扮演好最堅實的監督力量，與人民站在一起，我也必須提醒在此刻操作分化，只是換得台灣的原地踏步與未來更難解的挑戰，這絕非全民的期待。