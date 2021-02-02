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台南車禍3對情侶赴黃泉！女高中生離家9天亡　爸：本就反對談戀愛

記者林悅、莊智勝、吳奕靖／台南報導

台南市安南區台江大道昨（1日）深夜傳出6死重大車禍事故，3對情侶共6人、年紀介於16至22歲間，其中3人還是高中生，一夕之間全因自撞車禍殞命，家屬第一時間接獲消息相當錯愕，表示根本不知道孩子私下相約出遊。其中死者羅姓女高中生（16歲）的父親還說，女兒年紀還小，根本還沒到可以交往、談戀愛的年紀；日前女兒離家至今已經9天，豈料再接到訊息時卻是天人永隔的死訊。

▲▼台南市安南區台江大道車禍6死，死者羅女父親、雙胞胎姊姊受訪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲死者羅女的雙胞胎姊姊表示，有聽妹妹說疑似要到墾丁出遊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，6名死者分別為22歲駕駛王男、21歲乘客廖男、18歲乘客楊男、16歲乘客羅女、16歲乘客黃女、20歲乘客魏女，平時均在台中生活，其中楊男與羅女為情侶、廖男與黃女交往、王男則與魏女為男女朋友關係；初步了解，王男向遠在台東的裴姓友人借車多日，日前6人商議一同南下出遊，目的地疑似是墾丁，事先家人全不知情，孰料途中竟發生自撞車禍殞命。

後車行車紀錄器拍下，當時王男駕駛馬自達3轎車沿著外側車道高速前行，經過橋梁伸縮縫時，車體彈跳了2下，接著煞車燈亮起，不久後車身即打橫、跨越雙黃線撞向對面工廠警衛室。強大的撞擊力道讓車體爛毀變形，6人全受困車內，救出時均已無心跳，送醫搶救後仍然宣告不治，釀成6死慘劇；初步調查，駕駛王男沒有駕照，且還超速、超載，確切事故原因還有待釐清。

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

▲▼台南市安南區深夜傳重大車禍　6人已無生命象送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

▲馬自達3車體被撞到爛毀變形。（圖／記者林悅攝）

由於事先家屬均不知孩子出遊，今早接獲死訊時相當訝異，率先趕抵現場的是駕駛王男的舅舅，他表示，姪子是台南麻豆人，平時在台中工作，根本沒有接到他要南下訊息，一早被警方通知才知道發生車禍；隨後到場的楊男家屬則說，隱約知道他要出門，但不知道是跟誰、也不清楚行程目的地、及時間是多少天。

另一方面，死者羅女還有一名雙胞胎姊姊，今早接獲通知後與羅父趕抵警局；羅女胞姊透露，父親知道妹妹與同校的楊男交往，但並不看好這段感情，態度極力反對，也不知道為何妹妹會突然跟楊男出遊、疑似前往墾丁玩，「我們最後一次聯絡是昨天晚上8點多，當時通電話只是聊天，後來透過ig限動知道妹妹在台南；妹妹男友在工地工作，雙方是在學校認識，交往有一段時間了，他對妹妹很好。

羅女父親則說，看了行車紀錄器畫面，判斷當下時速至少破百，「那個有點奇怪，他到十字路口時已經煞車，但卻煞不住，我的想法是應該有動到方向盤，才會甩尾大轉彎，況且一台車坐6個人，確實也很擠。」

羅父說，女兒是建教合作的學生，才剛滿16歲就與楊男交往，還沒有到可以交男女朋友的年紀，1月24日她就離家外出，期間只跟雙胞胎姊姊聯絡，「姊姊知道她的行蹤，我每天都問姊姊來確定妹妹的行蹤，昨天晚上問，姊姊說她在台南，我知道她在哪裡就會比較放心，一個小女生什麼都不懂，就這麼被帶出門，今天早上接到警察電話一堆問號，還以為是詐騙集團。」

▲▼台南市安南區台江大道車禍6死，死者羅女父親、雙胞胎姊姊受訪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲羅女父親表示，本來就反對女兒談戀愛，她在1月24日就已離家，期間都只能透過雙胞胎姊姊掌握行蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

副駕駛座死者魏女的舅舅說，家裡都知道她與駕駛王男在一起，魏母住在新北石門，而魏女則獨自前往台中工作，疑似與男友同居，2人交往多久並不清楚，也不知道王男從事什麼工作，但魏母很反對這段感情，「這次魏母知道女兒要到墾丁玩，但為何會出現在台南並不清楚。」

▼死者魏女舅舅說，家裡都知道她與王男交往，但魏母很反對這段感情。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南市安南區台江大道車禍6死，死者魏女舅舅受訪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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