台南死亡車禍！3對情侶「出遊自撞亡」　目擊者還原現場：聽到呻吟

▲台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞亡。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、林昱萱／台南報導

台南市安南區1日晚間11時許，發生一起6死重大車禍，事發當時一輛自小客車因不明原因，突然失控自撞工廠大門，整輛車子嚴重變形。此外，根據報案民眾表示，當看見時，整輛車子就已經撞成一團，一度還有聽到痛苦的呻吟。

這起事故發生在1日深夜11時許，事發當時22歲的王姓男子開車載另5名乘客，在安南區台江大道行駛，但卻疑似在轉彎時先是90度大甩尾後，失控自撞工廠大門，巨大的撞擊力道不僅讓自小客車當場撞爛成一團，而雖然警消獲報後，緊急趕往現場並用破壞器材，將車上的6人救出，但6人被救出時，就已經當場失去生命跡象，經送醫搶救過後全都不幸宣告不治。

據了解，6人是一起相約出去玩，沒想到如今卻發生此憾事，而另外根據現場目擊者表示，當時自己正在回家途中，結果就突然目睹車禍，等自己發現時，前面的車子就已經撞成一團，而他也提到地面上有明顯的輪胎痕跡，一開始還有聽到車內傳來的呻吟聲，但車門打開時，人就已經一動也不動了。

警方調查，6名死者分別為22歲駕駛王男、21歲乘客廖男、18歲乘客楊男、16歲乘客羅女、16歲乘客黃女、20歲乘客魏女，幾人分別為情侶關係，日前一同相約南下遊玩，而幾人外出遊玩這件事，家屬全都不知情，在接獲警方消息後，讓家屬都感到相當震驚也難以接受。