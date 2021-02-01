桃竹備援管線工程通水　蔡英文：帶動更多資金、企業投資

▲總統蔡英文指出，桃竹備援管線工程通水，會帶動更多資金、企業投資。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文1日由行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林志堅等相關人士陪同，抵桃園平鎮給水廠，視察桃園新竹備援管線工程通水表示，桃園新竹備援管線工程原定今年3月才能完工，考量國內水情嚴峻，在蘇院長協調經濟部台水公司團隊全力施工下，克服天候及複雜工程困難，終於提前完工。

▲總統蔡英文視察桃園新竹備援管線工程通水。（圖／市府提供）



蔡總統說，桃園新竹備援管線完工，具備兩項重大意義，首先是展現政府有能力穩定水情、因應極端氣候，這項工程也確保新竹地區的民生及產業用水供應穩定，對於產業發展及未來投資信心有極大助益，尤其是解決竹科用水問題，不僅能夠讓科技產業穩定發展，相信也可以帶動更多資金、企業投資，創造台灣更大的經濟發展動能。

蔡總統提到，桃園新竹備援管線完工也證明只要通力合作，區域聯合治理是可行的。這項工程是由中央主導，協調數個地方政府一起推動，達成北部地區北水南調的政策目標。這項計畫加上原本板二計畫，板新大漢溪水源南調計畫，現在桃園每日可以支援新竹的水量提升至20萬噸，整個北部地區能更穩定、更靈活地供應民生及工業用水，是一項重大突破。

行政院蘇院長表示，全球氣候極端異常，台灣也不例外，由於降雨量不均、部分水庫水位快要見底，我們不僅要謙卑地面對老天，也要懂得互通有無。透過桃園新竹備援管線，日提供新竹地區20萬噸用水，也是民生、工業最需要的資源。此外，去年行政院核定新竹海水淡化工程今日也正式通水，日提供3,000噸用水，二期完工後將達1萬3,000噸供水量，各界通力合作確保新竹地區用水無虞。

桃園市長鄭文燦表示，治水沒有顏色、也沒有地域之分，北水南調最後一哩路也終於完成，讓桃園新竹能共享水資源。水利署也規劃推動擴大北水南引工作，未來可以供應石門水庫1年約3,000~6,000萬噸水源，這項計畫順利完成後，供水能力將大幅提升，屆時桃竹科技帶產業將能鬆一口氣，包含桃竹地區的半導體等電子業都能永續發展，並顧及民生用水需求，是國家之福。

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