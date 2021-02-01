　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃竹備援管線工程通水　蔡英文：帶動更多資金、企業投資

▲桃竹備援管線工程通水。（圖／市府提供）

▲總統蔡英文指出，桃竹備援管線工程通水，會帶動更多資金、企業投資。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文1日由行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林志堅等相關人士陪同，抵桃園平鎮給水廠，視察桃園新竹備援管線工程通水表示，桃園新竹備援管線工程原定今年3月才能完工，考量國內水情嚴峻，在蘇院長協調經濟部台水公司團隊全力施工下，克服天候及複雜工程困難，終於提前完工。

▲桃竹備援管線工程通水。（圖／市府提供）

▲總統蔡英文視察桃園新竹備援管線工程通水。（圖／市府提供）

蔡總統說，桃園新竹備援管線完工，具備兩項重大意義，首先是展現政府有能力穩定水情、因應極端氣候，這項工程也確保新竹地區的民生及產業用水供應穩定，對於產業發展及未來投資信心有極大助益，尤其是解決竹科用水問題，不僅能夠讓科技產業穩定發展，相信也可以帶動更多資金、企業投資，創造台灣更大的經濟發展動能。

▲桃竹備援管線工程通水。（圖／市府提供）

蔡總統提到，桃園新竹備援管線完工也證明只要通力合作，區域聯合治理是可行的。這項工程是由中央主導，協調數個地方政府一起推動，達成北部地區北水南調的政策目標。這項計畫加上原本板二計畫，板新大漢溪水源南調計畫，現在桃園每日可以支援新竹的水量提升至20萬噸，整個北部地區能更穩定、更靈活地供應民生及工業用水，是一項重大突破。

行政院蘇院長表示，全球氣候極端異常，台灣也不例外，由於降雨量不均、部分水庫水位快要見底，我們不僅要謙卑地面對老天，也要懂得互通有無。透過桃園新竹備援管線，日提供新竹地區20萬噸用水，也是民生、工業最需要的資源。此外，去年行政院核定新竹海水淡化工程今日也正式通水，日提供3,000噸用水，二期完工後將達1萬3,000噸供水量，各界通力合作確保新竹地區用水無虞。

桃園市長鄭文燦表示，治水沒有顏色、也沒有地域之分，北水南調最後一哩路也終於完成，讓桃園新竹能共享水資源。水利署也規劃推動擴大北水南引工作，未來可以供應石門水庫1年約3,000~6,000萬噸水源，這項計畫順利完成後，供水能力將大幅提升，屆時桃竹科技帶產業將能鬆一口氣，包含桃竹地區的半導體等電子業都能永續發展，並顧及民生用水需求，是國家之福。

・熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版2390元→1550元　徹底拯救痘痘肌

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／台中槍擊1人死亡！「浴血球場」狂射11槍互毆5傷
皮膚變差6大壞習慣　第3項人人都做過
52台空頻2個月　傳「換這家進駐」
酒店妹剛出浴　百公斤肥男闖入「坐壓」想性侵！她又回浴室洗一遍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北里長吳信坪自製500顆元氣蛋　慰勞土城醫院抗疫前線人員

新北忠烈祠珍貴樹木「木麻黃」　景觀處守護老樹看望淡水風華

住宅冒白煙烹飪忘關火釀災　基隆警協助疏導管制

基隆百福國中3D馬拉松自造課程　啟發創意實踐科技教育能力

基隆新任秘書長、處長佈達　林右昌勉無縫接軌加速市政前進

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍疫情期間仍堅守崗位

大解渴！「桃竹備援管線」正式通水　北水南送支援竹科近20萬噸

基隆中山一路北向港西街口　迴轉車道改最外側車道

10元飽覽無敵海景　多良車站收費首日金額出爐

桃竹備援管線工程通水　蔡英文：帶動更多資金、企業投資

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

新北里長吳信坪自製500顆元氣蛋　慰勞土城醫院抗疫前線人員

新北忠烈祠珍貴樹木「木麻黃」　景觀處守護老樹看望淡水風華

住宅冒白煙烹飪忘關火釀災　基隆警協助疏導管制

基隆百福國中3D馬拉松自造課程　啟發創意實踐科技教育能力

基隆新任秘書長、處長佈達　林右昌勉無縫接軌加速市政前進

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍疫情期間仍堅守崗位

大解渴！「桃竹備援管線」正式通水　北水南送支援竹科近20萬噸

基隆中山一路北向港西街口　迴轉車道改最外側車道

10元飽覽無敵海景　多良車站收費首日金額出爐

桃竹備援管線工程通水　蔡英文：帶動更多資金、企業投資

最強考生曝光！姓名「文ＯＯ君」網填空傻了：怎麼贏？

爸砸11.8萬打造「空手道場」耗時2月完工　12歲小將勤練奪全球第2

鈴木保奈美21歲大女兒密謀出道！　照片曝光網勸退：基因真殘酷

謝忻公開道歉！　校園拍美照「影響圖書館學生」：衷心說一聲抱歉

麵包18元「拿到櫃台漲1倍」　店員傻眼理由被罵爆：耍這種手段

亞運舉重銀牌洪萬庭「退而不休」　轉當教練手癢又摘金

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克　國民黨：撕裂世代的鐵證

新北里長吳信坪自製500顆元氣蛋　慰勞土城醫院抗疫前線人員

中學五人制／新港闖16強特別設計隊服　以草間彌生為靈感

不看老公手機查勤　天蠍女陳意涵「太透徹愛情不會美好」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

台南市自駕公車沙崙線2月免費試乘

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周

西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝

孝淵跨年見證台南防疫反應快！

10元飽覽海景　多良車站首日收一萬五

花蓮新社家犬離奇死亡　疑遭投毒 警鎖定1男

台南安南區民宅傳火警

桃備援管線通水　解竹科缺水危機　

「搶劫！現金、草莓我都要！」防搶演練逼真有趣

台南市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合交接

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

飯店婚宴出現退訂潮　新人改戶外搭篷辦桌

春節連假　桃園那些醫院有急、門診？

更多熱門

相關新聞

投入防疫未見證孩子誕生　總統向化兵群指揮官致歉

投入防疫未見證孩子誕生　總統向化兵群指揮官致歉

總統蔡英文1日抵桃園慰勉市府防疫消毒大隊及國軍33化兵群指出，自去（2020）年開始，不論是武漢包機、寶瓶星號、檢疫所及近日桃園大消毒，陸軍33化兵群始終站在防疫最前線，承擔防疫消毒的重責大任，共同為防疫努力打拚。對於第六軍團33化兵群龔指揮官因其重大責任，未能與妻子共同見證孩子誕生，對此她也表達恭喜與歉意。

挺桃園！19家觀光工廠等企業贈防疫物資

挺桃園！19家觀光工廠等企業贈防疫物資

33化兵群指揮官忙消毒抗疫錯過老婆生產　蔡英文親赴致歉

33化兵群指揮官忙消毒抗疫錯過老婆生產　蔡英文親赴致歉

罷捷車罵「婊子」　民進黨：國民黨認同歧視女性？

罷捷車罵「婊子」　民進黨：國民黨認同歧視女性？

降低疫情風險　桃園展開二輪區里消毒

降低疫情風險　桃園展開二輪區里消毒

關鍵字：

桃竹備援管線蔡英文鄭文燦竹科用水

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

快訊／台中傳槍響1命危2重傷！

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面