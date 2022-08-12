黃光芹「暴怒飆罵民進黨」7分鐘！　拍桌嗆：蔡英文拖全黨瞎挺

▲蔡英文呼籲黨公職力挺林智堅，引發黨內外反彈。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅，在台大國發所的碩士論文被認定抄襲，碩士學位將被撤銷，總統、民進黨主席蔡英文則呼籲黨公職力挺林智堅。對此，資深媒體人黃光芹11日晚間在政論節目《新聞面對面》動怒飆罵7分鐘之久，甚至認為林智堅論文抄襲案，堪比「扁家弊案」。

對於蔡英文日前在中執會上強調「只要完整看過兩本論文，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」。黃光芹昨天在節目上質疑，我們同樣長眼睛，大家看林智堅台大、中華大學兩本論文，比對科學園區資料及余正煌的論文後都發現長得一模一樣，甚至不用動用軟體，用肉眼就能看出，「然而既使社會上已經有了判斷，台大也已經快刀斬亂麻，結果蔡英文看到的論文跟大家卻不一樣。」

黃光芹批評，民進黨無視台大審定結果是「自甘墮落、掩耳盜鈴、指鹿為馬，把黑的說成白的硬挺和瞎挺」，本身對民進黨還抱有期望，然而，民進黨卻硬要這樣衝撞，硬要把黑的說成白的。甚至氣到說「那我們就這樣跟你幹了」。

▲黃光芹飆罵民進黨7分鐘。（圖／新聞面對面）

蔡英文以黨主席身分要求「全黨力挺林智堅捍衛清白」。黃光芹一度拍桌直嗆，「如果妳要下這個動員令、軍令狀的話，就是要把全黨的命運一起拉扯進去，那就請妳拿出蛛絲馬跡的證據」。

黃光芹拿出蔡英文臉書「挺堅」貼文截圖痛斥，妳完全沒有證據，就要大家瞎挺，這就是幫派的行為，只有幫派不分是非，幫派老大說什麼就是什麼，叫你殺就殺，叫你幹就幹，沒有所謂藉口，沒有所謂的是非了，現在民進黨就是在做這樣的動作。

黃光芹認為林智堅論文抄襲爭議堪比「扁家弊案」嚴重，「真的對民進黨很失望，如果要這樣搞政黨對立的話，我覺得這次搞不起來，台灣人還有基本價值觀，民進黨你這樣還有什麼價值觀？根本就沒有向上提升，是向下沉淪」。

最後，黃光芹痛罵民進黨「萬劫不復」，直批「一個人說謊不夠、團隊說謊不夠、輔選的大將說謊不夠、大老說謊不夠，妳蔡英文說謊不夠，竟然還要整個黨賠進去。 」