直播看論文「一小時9頁」　周偉航批：小英才沒時間看整本

▲林智堅論文爭議持續延燒。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭文晴／綜合報導

蔡英文總統10日於臉書「挺堅」表示，「只要完整看過兩本論文，都願意選擇相信智堅沒有抄襲」。輔大助理教授周偉航對此直批，蔡總統「哪有時間看完整本」？「當初我兩本同時開直播帶觀眾一起看，一小時只看了9頁」，所以「民進黨人全部都沒有看完」，不管林智堅手上有什麼證據，台大手中的證據，「你就已經被宣判死刑了。」

▲周偉航表示蔡英文沒時間看完林智堅整本論文。（圖／突發琪想）

針對這次的林智堅論文抄襲事件，筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航10日在節目《突發琪想》上指出，自己當初「兩本同時開直播帶著很多觀眾一起來看，我們看了一個小時只看了9頁而已」，若要看完兩本就需要一天以上，「蔡英文哪有時間啊」，認為民進黨人全部都沒有看完。

▲周偉航直播帶觀眾看論文，一小時只看了9頁。（圖／突發琪想）

周偉航繼續說，「這個論文遠比台大所說的要爛」，光是他看的9頁就抓到四處抄襲，加上余正煌至少抄襲五個學者，「這個台大還沒講，因為台大處理的只是他去抄余的部分」，而論文裡面連最基本的代號都錯，林智堅的代號是C，蔡仁堅的代號是C，「這麼爛的一篇論文居然還可以過口試，指導教授、口試委員瞎了嗎？」

周偉航認為台大給的東西已經很客氣了，「他們用的所有論證，都是我們哲學上或邏輯上的健全論證，所有前提為真，則結論不可能為假」，不管林智堅手上有什麼證據，「台大手中的證據，你就已經被宣判死刑了」，根據媒體的民調，林智堅在一個禮拜內因為棒球場事件掉了4%多，如果論文再掉4%多，「就只能期盼張善政要不要自己出包」。最後喊話蔡總統「要聚集你的幕僚，去思考這件事情，請全部都找博士和大教授來提供意見」，若再這樣下去不只百姓看笑話，民進黨也變成笑話，「這個責任就會是民進黨候選人來承擔」。