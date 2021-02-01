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桃園婦迷途蹲坐路旁　市民卡查出身份助返家

▲王姓老婦迷途一整日，呆坐路旁為巡警發現。（圖／龍潭警分局提供）

▲王姓老婦迷途一整日，呆坐路旁為巡警發現。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區65歲王姓老婦一大早外出散卻迷途，直到傍晚才被巡警發現獨自蹲坐路旁的花圃上，所幸根據市民卡查出身份後,，載送王婦回家，急尋未果的家人看到老婦被送回後十分感謝員警的幫忙。

▲▼員警根據老婦身上市民查出身份後護送返家（圖／龍潭警分局提供）

▲▼員警根據老婦身上市民查出身份後護送返家（圖／龍潭警分局提供）

▲▼員警根據老婦身上市民查出身份後護送返家（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局龍潭派出所警員劉俊德及廖怡惠等2員，於31日傍晚執行巡邏勤務，行經龍潭區大順路與富華街口時，發現有1名老婦獨自蹲坐在路旁，員警擔心該路段鄰近龍潭交流道且適逢連續假日期間車流量較大，易衍生其他危險，便先行將其載回派出所，期間老婦不斷地喃喃自語，並對著處理員警直喊口乾，熱心地女警廖怡惠立即提供茶水予老婦止渴。

經細心關懷照料安撫情緒後，老婦娓娓地道出自己忘記回家的路，因走得太累才會坐在路旁的磚上休息，後來從身上拿出一個零錢包並出示了市民卡，警方依證號查詢身分後，再以巡邏車載送老婦返家，事後家屬表示老婦因年邁有輕微失智情形，平時只會在住家附近散步，但不知為何上午於自家中吃完早餐外出後卻遲未返家，在遍尋未果後看到由員警送回，家人們都感謝警方積極熱心地協助照料，頻頻鞠躬致謝。

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