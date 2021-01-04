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花蓮翁迷途搭小黃回家！駕駛無奈報警求助　警調監視器找到家

▲員警先將老翁暫時安置在派出所內並調閱監視器畫面找到老人住處。（圖／花蓮警分局提供）

員警先將老翁暫時安置在派出所內並調閱監視器畫面找到老人住處。（圖／花蓮警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名老翁日前搭上計程車要回住處卻記不得自己住哪？計程車司機耐心詢問要載他去哪也不得要領，百般無奈下只有開至派出所請求協助。最後員警調閱路口監視器畫面找到線索，最後終於將老翁安全送回東區老人之家住處。

花蓮美崙派出所警員林志陽、王賢鴻日前擔服值班勤務，一名計程車司機開車到派出所報案稱：「有一位失智的老伯伯從民權路搭乘計程車，但是不知道自己家在哪，請求警方協助」。

員警先為老翁測量體溫後，便請至所內民眾洽公座椅處稍作休息，提供茶水及點心給他補充體力。老翁因不知如何返家，感覺慌張不知所措，員警在旁妥適安撫情緒，並詢問住居所在哪，但老翁卻記不得自己家住在何處。

員警最後只得調閱民權路周遭路口監視器畫面逐一過濾檢視，發現老翁當天上午曾在東區老人之家附近散步。員警突然靈光一閃，旋即致電東區老人之家，得知該老翁原來是東區老人之家走失的住戶，最後東區老人之家的社工趕到派出所將其帶回，對於員警積極協助頻頻道謝。

花蓮警分局提醒，家中有年邁或失智的長輩外出時，應多加留意長者之動向，建議將聯絡方式、住址放在識別證中使其隨身攜帶以防走失。另外民眾也可以至社會局申請愛心手鍊或自行訂製識別手環，以利警方辨識與聯繫家屬。

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