新北翁騎車到桃園訪友迷途　寒夜呆坐超商旁...警主動關懷助返家

▲呂姓老翁在低溫中流落街頭為巡警發現帶回。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

住新北市土城區的89歲呂姓老翁，9日上午獨自一人騎著機車至桃園訪友，卻因路途不熟迷路，加上盤纏用盡，致無法聯繫親人，一個人呆坐平鎮區路旁超商前，直到10日傍晚為巡邏員警發現，主動上前詢問才知道老翁跨縣市訪友卻迷途，在低溫中流落街頭，經查出身份後聯繫老翁家屬，才順利讓老翁平安返家。

▲老翁被安置在派出所內。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，原本住在桃園市平鎮區的89歲呂姓老翁，多年前與家人一起搬到新北市土城區居住，9日上午突然想起多年未見的好友，於是趁著家人不注意，獨自騎著機車到桃園，但老翁卻忘了原本的住址，於是一個人市區兜圈，想藉由道路景色喚起記憶，無奈大樓林立，與記憶中的街景已大不相同，最終油料及盤纏用盡，受困在平鎮區環南路的超商前。

▲員警護送呂翁平安返家。（圖／平鎮警分局提供）

恰巧巡邏的警員劉健及蕭浥家經過，見老翁獨自一人坐在超商前人行道，立即上前關心狀況，員警發現老翁經寒夜低溫已臉色發白，疑似體力不支，且老翁衣著單薄，顯有失溫之慮，於是員警趕緊先將老翁帶回駐所安置，並準備熟食及熱飲供老翁充飢解渴，無奈老翁疑似年事已高，略有失智，面對員警詢問，均無法清楚回答。最後員警利用人臉辨識系統查出老翁身份，並順利聯繫上老翁的家人。家屬接到警方通知趕到派出所，見到父親平安頻頻向警方道謝。

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