7/29、30高二生試考新學測　遊戲規則出爐：自行選1天2科

▲大學學測。（圖／記者黃克翔攝）



記者許展溢／台北報導

大考中心研擬今年7月29、30日，針對108課綱第一屆的高二生試辦學測。大考中心主任周兆民今（23日）透露遊戲規則，將分兩天，有6科7節次，考生只能選其中一天的其中2科應試。

周兆民說，會選在29、30日兩天是因為大學、高中都做過討論，高中採問卷，大學利用考區工作會請教大家意見，考量愈早辦，對首屆108課綱的孩子較好，是一個正式考試，也會有事務作業時間，只是7月1、2和3日是大學指考，到時會否因疫情需要補考，若補考就可能影響到這兩天日期，但以目前中心內部規劃，不管多困難都還是要在這兩天辦。

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▲周兆民（中）說明，試辦高二大考遊戲規則。（圖／記者許展溢攝）



至於怎麼考？周兆民表示，29、30日分6科7節次，第一天考社會、國綜、國選跟數一（順序不一定是這樣），第二天自然、英文和數A。遊戲規則是，時間很短，讓每位高二同學自由選考，兩天只能選一天，在這一天裡，能選考2科，國綜跟國寫算同一科，第一天偏社會領域科目，第二天自然領域。

周兆民指出，此次試辦考試幾乎比照正式考試規模，由大學做考區，並尋找分區，所以學生不是在自己學校考試，跟正式考試作業一樣，也會入闈，以上是目前規劃。而每科會有多少人報考？周兆民說，很難說，但以普通高中來看，預估會有10萬人左右。

周兆民最後說明，到時高二同學自由報名，經費由教育部補助，考生不用繳報名費，閱卷比照正式考試，希望符合條件的高二生參加。