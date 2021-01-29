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超狂路霸搭棚架不見天！路人以為在辦婚喪事　林世賢喊拆　　

▲彰化市大埔路240巷道被搭起棚架。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市大埔路270巷道被搭起棚架。（圖／彰化市公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔路270巷，早經最高法院判決認定為供公眾通行既成巷道，地主違法擅自搭建圍籬與紐澤西護欄「封路」，嚴重阻礙車輛通行造成騎士受傷，市公所1月中旬強制執行拆除，未料地主故態復萌，日前另變花樣，改搭棚架，讓行經的路人一度以為巷內是在辦婚喪事，市公所並飭其於30日拆除，絕不寬貸。

大埔路270巷-延平段1136之4地號的土地，由於是都市計劃外，並未列入都市計劃道路徵收的範圍，但多年來一直是大埔路鄰近大埔排水溝，民眾車輛通行頻繁的巷道，公所亦舖設柏油讓路面平整，以利來往車輛的通行與安全。

▲彰化市大埔路240巷道被搭起棚架。（圖／彰化市公所提供）

10多年前由於巷道的柏油路面曾遭破壞而引發法律訴訟，最後經最高法院判決認定，該巷道是屬於「具有公用地役關係」的公眾通行既成巷道。未料，地主最近卻在長30公尺、寬6公尺的巷道兩端，搭起圍籬並放置紐澤西護欄路障，嚴重影響通行。

市公所工務課曾加以勸導拆除未果，林世賢市長立即指示業務單位完成行政程序，於1月7日公告限期於1月11日前自行拆除，但地主未理會，為展現公權力，於是15日由林市長帶隊進行強制拆掉圍籬，並移除圍籬與紐澤西護欄路障。

▲彰化市大埔路240巷道被搭起棚架。（圖／彰化市公所提供）

未料，地主突然又於多天之前另擅自搭建棚架，雖然不影響車輛通行，但不少路過人車誤以為是要辦理婚喪事，經過時紛紛繞道，結果卻不是這麼回事。據警方指出，地主未依規定提出申請搭棚架，違反道路交通處罰條例第82條的規定，已於27日開出1200元至2400元的罰單，警方同時已同步行文知會公所予以拆除。

▲彰化市大埔路240巷道被搭起棚架。（圖／彰化市公所提供）

針對此案，林世賢市長29日會同縣議員李成濟、莊陞漢、市民代表江炳輝、胡再和、延和里長王勝和，以及彰化警分局交通組長楊士漢、大埔派出所所長王英州與多名員警前往現勘，林世賢市長強調，雖然該未徵收的土地是私有地，地主如不滿未被徵收，為為維護其權益，可循法律途徑解決，公所尊重其權益，但不能妨害公眾通行的權利，甚至危及安全。

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