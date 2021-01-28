　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化市發放1億元敬老金！工作人員數到手軟　73警大陣仗護鈔

▲▼ 。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市公所今提領1億現金發放敬老禮金。（圖／彰化市公所提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化市28日發放敬老禮金，約有2萬5000多名70歲以上的長者可領取6000元禮金，彰化市公所今提領約1億元現金發放，出動73名員警護送至各里辦處，另有約5000萬元採轉帳方式。彰化市長林世賢表示，目前疫情陰影仍然籠罩之際，市公所超前部署，讓長者可以轉帳方式領到禮金，避免群聚，不失為防範疫情的良策。

彰化市公所表示，為照顧所有長者，弘揚孝道及倫理道德，並表達敬老之意，公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第24年。今年的春節敬老禮金於今日在各里辦公處或指定地點同步發放，獲領取敬老禮金的長者有2萬5085人、每人6000元，合計共發放1億5051萬元，其中有三分之一的長者選擇用轉帳。

配合發放禮金的「大工程」，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共數百人，今日全群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋，林世賢也特別前往視察並慰問工作人員辛勞，隨後再商請73名員警分別充當保鑣，協助「護送」禮金至各里辦公處。

▲▼ 。（圖／彰化市公所提供）

▲里幹事、志工與市公所員工共數百人，今日全群集在介壽藝文生活館點鈔。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所是自1997年、前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5000元的春節敬老禮金，2010年至2012年調增為每人發放6000元，2013年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達10億元以上才發6000元，若未達10億元則發放5000元。

後來為符合實際，市公所於2015年向市民代表會第18屆第1次臨時會提修正案，即自有財源若達到9億6000萬元就發放6000元，獲代表會通過，並自2016年1月1日起開始實施。

林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金不僅是「活的愈久、領的愈多」，發放春節敬老慰問禮金，也是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的城市。

▲▼ 。（圖／彰化市公所提供）

▲年滿70歲的長者領取6000元敬老禮金。（圖／彰化市公所提供）

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
確定了！　田中將大回歸樂天
部桃9人驗出「同種變異病毒株」　一張圖看感染關鍵
台中7寶媽3月大女嬰死因出爐！初判2關鍵奪命
22歲男「騎重機自撞」慘死！　父認屍心碎：沒說要去哪
快訊／突然一震！15:29台東近海5.0有感地震　最大震度達
「2月運勢最差」3生肖！它最慘漏財　過年別亂投資

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫偷吃小三拍激情片！妻開電腦驚呆…提告反遭小三下馬威

10分鐘罰10萬！　執行官上門催繳…家人才知她「居檢落跑」

居檢外出罰10萬只繳1期　查封愛車！他嚇到向親友借錢繳清

彰化市發放1億元敬老金！工作人員數到手軟　73警大陣仗護鈔

違反居檢欠繳罰金　執行署登門查封房產...北市翁立馬吐10萬

快訊／國道槽車翻覆「四輪朝天」！駕駛無生命跡象搶救中

台中7寶媽3月大女嬰死因出爐！初判2關鍵奪命　母泣：以為她睡著

宜蘭居檢男到友人家過夜　挨罰100萬搞失蹤！將強制拘提到案

高雄22歲男「騎重機自撞」慘死！　父認屍心碎：出事前沒說要去哪

美籍男違居家檢疫挨罰20萬：剛創業沒錢　台北分署點頭分期1年

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

人夫偷吃小三拍激情片！妻開電腦驚呆…提告反遭小三下馬威

10分鐘罰10萬！　執行官上門催繳…家人才知她「居檢落跑」

居檢外出罰10萬只繳1期　查封愛車！他嚇到向親友借錢繳清

彰化市發放1億元敬老金！工作人員數到手軟　73警大陣仗護鈔

違反居檢欠繳罰金　執行署登門查封房產...北市翁立馬吐10萬

快訊／國道槽車翻覆「四輪朝天」！駕駛無生命跡象搶救中

台中7寶媽3月大女嬰死因出爐！初判2關鍵奪命　母泣：以為她睡著

宜蘭居檢男到友人家過夜　挨罰100萬搞失蹤！將強制拘提到案

高雄22歲男「騎重機自撞」慘死！　父認屍心碎：出事前沒說要去哪

美籍男違居家檢疫挨罰20萬：剛創業沒錢　台北分署點頭分期1年

出門上班轉頭見軟爛喵「躺地酣睡」　她苦喊：身為人的意義在哪？

人夫偷吃小三拍激情片！妻開電腦驚呆…提告反遭小三下馬威

背叛？終生象迷？壯壯做好每個當下　「我沒有騙人」

拜登禁用「中國病毒」　鄭照新：民進黨價值被排外和仇恨取代

原價7800元！她訂到「一晚457元」老爺行旅　嗨曝後續：收到通知了

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

日本宮古島感染率近東京2倍　中小學以下全面停課

陸國防部：遏制中國是不可能任務　盼拜登政府加強合作

桃猿找壯壯當女團長沒有對抗情結　壯壯：緣份啦！

睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

即／新竹2歲男童吃葡萄噎死！嬤孫團聚卻永別

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

周子瑜家中遭竊　62張簽名照全被偷

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

快訊／周子瑜住家遭竊　清潔員2度偷「簽名產品」網售

女全裸大鬧World Gym踹教練　挨告下場曝

5寶爸遭通報兒虐！　檢方調查結果出爐

居檢男遭討債押走　撤銷10萬罰單

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

男開門竟看到小王　獨坐河床痛哭

更多熱門

相關新聞

彰化優質生鮮　東森購物29日開賣

彰化優質生鮮　東森購物29日開賣

彰化縣政府與知名電商東森購物合作，開設「彰化好物購」專區，並透過電視購物通路銷售。縣長王惠美去年底首登東森購物台推廣「社頭友善珍珠芭樂」，不到40分鐘800組共11200顆芭樂全賣光。王惠美將在29日出擊，攜手彰化區漁會推出「牛轉鱻饗五件漁貨組」優質生鮮，絕對是企業餽贈、圍爐料理的最佳選擇。

高薪族、隱形富豪多　新竹、彰化房貸違約率全台最低

高薪族、隱形富豪多　新竹、彰化房貸違約率全台最低

居檢男遭討債押走　撤銷10萬罰單

居檢男遭討債押走　撤銷10萬罰單

彰化30小時搜救落海男　遺體尋獲家屬痛哭

彰化30小時搜救落海男　遺體尋獲家屬痛哭

彰化台灣大戲院2月5日重啟營運　疫情嚴峻引熱議　

彰化台灣大戲院2月5日重啟營運　疫情嚴峻引熱議　

關鍵字：

敬老禮金彰化1億元

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

陸網「感謝博恩」：立功了！

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面