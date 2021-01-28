彰化市發放1億元敬老金！工作人員數到手軟　73警大陣仗護鈔

▲彰化市公所今提領1億現金發放敬老禮金。（圖／彰化市公所提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化市28日發放敬老禮金，約有2萬5000多名70歲以上的長者可領取6000元禮金，彰化市公所今提領約1億元現金發放，出動73名員警護送至各里辦處，另有約5000萬元採轉帳方式。彰化市長林世賢表示，目前疫情陰影仍然籠罩之際，市公所超前部署，讓長者可以轉帳方式領到禮金，避免群聚，不失為防範疫情的良策。

彰化市公所表示，為照顧所有長者，弘揚孝道及倫理道德，並表達敬老之意，公所每年在春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第24年。今年的春節敬老禮金於今日在各里辦公處或指定地點同步發放，獲領取敬老禮金的長者有2萬5085人、每人6000元，合計共發放1億5051萬元，其中有三分之一的長者選擇用轉帳。

配合發放禮金的「大工程」，全市73里的里幹事、志工與市公所員工共數百人，今日全群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋，林世賢也特別前往視察並慰問工作人員辛勞，隨後再商請73名員警分別充當保鑣，協助「護送」禮金至各里辦公處。

▲里幹事、志工與市公所員工共數百人，今日全群集在介壽藝文生活館點鈔。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所是自1997年、前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5000元的春節敬老禮金，2010年至2012年調增為每人發放6000元，2013年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達10億元以上才發6000元，若未達10億元則發放5000元。

後來為符合實際，市公所於2015年向市民代表會第18屆第1次臨時會提修正案，即自有財源若達到9億6000萬元就發放6000元，獲代表會通過，並自2016年1月1日起開始實施。

林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金不僅是「活的愈久、領的愈多」，發放春節敬老慰問禮金，也是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的城市。

▲年滿70歲的長者領取6000元敬老禮金。（圖／彰化市公所提供）

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