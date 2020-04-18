什麼情況…北宜公路驚見重機「無人駕駛」往前衝！後方騎士狼狽「追車」

記者陳雕文／新北報導

北宜公路19.6k附近一輛SUZUKI GSX-R150（俗稱小阿魯）居然有「AI自動駕駛」的功能，14日下午2點多不受人為控制就能自行下山，對向的車友見狀嚇一跳，回過神後看到一名騎士正在奔跑下坡「追車」，過程都被行車紀錄器拍下，並轉傳到社群網站，不少人看了笑翻，「騎士冏爆」、「這畫面太好笑了吧！」

▲北宜公路出現「無人重機」自行下坡，嚇了車友一跳。（圖／車友提供）

車友說，看到影片可發現車主應是在轉彎處摔了，但人倒地後，車身碰到山壁剛好回正，加上下坡的動力，「自動駕駛」、「人追車」的畫面就出現了，好險後來車子重心偏移倒在另一個轉彎處的草叢，人車應該都無大礙。新店警方表示，尚未接到當事人的報案。

▲車友回過神發現了剛起身的車主。（圖／車友提供）

重機達人解釋，GSX-R150是輕檔跑車，也是台鈴SUZUKI重機家族中排氣量極小的車款之一，所以暱稱為「小阿魯」，可輸出19.2匹馬力、搭配131公斤車重，以及親民的售價（12.8萬），討論度及銷售量一直很高；其為了符合台灣法規，也標配ABS防鎖死煞車系統，道路騎乘安全性高。

▲車主奔跑「追車」畫面被行車紀錄器拍下。（圖／車友提供）

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