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北市7警分局、大隊長職缺今交接　黃珊珊：推動車牌辨識新監視系統

▲台北市副市長黃珊珊1日前往市警局主持分局長、保安大隊長就職佈達典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市副市長黃珊珊1日前往市警局主持分局長、保安大隊長就職佈達典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警察局中山警分局等7個單位卸、新任分局長、大隊長交接典禮，於110年2月1日（星期一）上午10時30分在該局地下3樓大禮堂舉行，由台北市副市長黃珊珊主持，警察局局長陳嘉昌擔任監交人，典禮過程莊嚴隆重。

台北市警察局將今天公布的分局長、大隊長職缺調動，包含中山分局分局長由原中正第二分局分局長許頌嘉接任、中正第二分局分局長由原文山第一分局分局長吳在堂接任、文山第一分局分局長由原內政部警政署保安組科長王炳睿接任、大安分局分局長由原松山分局分局長李權哲接任。

▲台北市副市長黃珊珊1日前往市警局主持分局長、保安大隊長就職佈達典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市副市長黃珊珊1日前往市警局主持分局長、保安大隊長就職佈達典禮。（圖／記者張君豪翻攝）

松山分局分局長由原北投分局分局長林志誠接任、北投分局分局長由原資訊室主任陳炯志接任、保安警察大隊大隊長由原新竹市警察局副局長沈明義接任；另原保安警察大隊大隊長李國禎陞任內政部警政署警監督察、行政科科長陳東成調任彰化縣警察局副局長。

黃珊珊致詞表示，警察局在各級警察幹部、同仁的努力之下，均能縝密規劃勤務、主動積極執行，臺北市109年刑案破案率為98.18%，重大暴力犯罪破案率更高達100%，除了有密集的監視錄影系統以外，更有賴警察同仁的偵查能力與積極投入，才能有這樣的成效。

黃珊珊感謝卸任幹部對臺北市警政工作的付出與努力，更祝福日後工作順遂、萬事如意，並期許新任分局長、大隊長在原有的堅實基礎下，目前台北市第三期的監視器統將擴充車牌辨識系統及智慧影像分析系統，期勉台北市警方能繼續在治安及交通維護工作，持續為全體市民營造一個治安平穩、交通順暢、民眾安心的幸福城市。。

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