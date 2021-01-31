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社會 社會焦點 保障人權

老夫妻28萬私房錢裝袋丟回收　警動員清點找到人還被當詐團

記者李忠憲／台中報導

私房錢藏哪可別忘記！一對老夫妻，平常做資源回收賺來現金存放在袋內，卻因大掃除忘記，丟棄到清潔隊。警方獲報合力清點，發現竟有28萬多元，最後透過袋內收據，找到丟掉的老夫妻，物歸原主。老夫妻除表萬分感謝，也送上一大箱水果致謝。

▲▼警方協助將阿嬤丟掉的28萬私房錢物歸原主。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方動員，手動清點袋內的現金。（圖／記者李忠憲翻攝）

第四警分局大墩派出所日前下午突然來了一位28歲黃姓男子報案稱，擔任清潔隊員的他，在資源回收廠內整理舊衣回收時，撿到一袋塑膠袋，打開一看發現，裏頭竟然滿滿的都是新台幣紙鈔，他通報主管後就趕緊送來派出所。

▲▼警方協助將阿嬤丟掉的28萬私房錢物歸原主。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼阿嬤感謝警方，特地送來一箱水果。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方協助將阿嬤丟掉的28萬私房錢物歸原主。（圖／記者李忠憲翻攝）

值班警員林偉翔立刻請派出所內所有人打開檢查清點，原跟附近超商借來點鈔機，卻因鈔票濕氣太重，無法使用。林員立刻請同事合力手動清點，發現共28萬多元，由於紙鈔帶有濃濃的霉味，研判應該是民眾的私房錢忘記，卻因大掃除而直接丟出。

林員也發現，紙鈔中夾帶廢紙回收收據及發票，經仔細檢查比對從收據上找到店家。林員立刻與同事黃韋霖登門，從會員資料搜尋，終於找到鈔票主人72歲周姓阿嬤。周阿嬤一開始接到電話時，還一度以為警察是詐騙集團，經一番解釋後，她才相信。由於周阿嬤跟先生不知道袋內確切金額是多少，林員也到清潔隊調閱監視器畫面，確定是他們當天一早拿到清潔隊丟棄。

原來，周阿嬤習慣在身邊存點錢，一有多餘現金就會存起來，打算將來當女兒嫁妝及養老金。這些現金都是他們辛苦撿回收賺來，能找回這筆錢讓他們內心萬分感動，事後還特別帶一大箱水果至所感謝警方協助。

大墩派出所所長葉信良表示，農曆春節將至，民眾會趁年前大掃除，提醒掃除時注意，在丟棄電器、大型家具之前，要先檢查一下，以免私房錢、金條、存摺等貴重物因此被丟掉。損失辛苦賺取的積蓄。

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