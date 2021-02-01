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台南市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合交接　方仰寧：保障人權依法行使職權

▲台南市警局舉辦新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警局長方仰寧主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局舉辦新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警局長方仰寧（中）主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為彰顯並賦予新任分局長、大隊長維護社會治安、交通之重要責任，1日上午9時舉行聯合交接典禮，由市警局長方仰寧主持，台南市多位民意代表等人士與會觀禮，典禮莊嚴隆重。

▲台南市警局舉辦新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警局長方仰寧主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧指出，今天舉辦卸任、新任分局長、大隊長聯合交接典禮，一方面對新任官榮膺新職表達祝賀，同時也由衷感謝各位來賓撥冗觀禮。此次應第一分局分局長職務出缺派補，遵循單純調任較重分局、較重調任繁重分局及新任分局長調任單純分局之職務歷練順序，辦理這次異動。

▲台南市警局舉辦新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警局長方仰寧主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任第一分局分局長方國璽，原任第三分局分局長，本次調任第一分局分局長職務。新任第三分局分局長朱信憲，原任善化分局分局長，本次調任屬繁重分局之第三分局分局長職務。新任善化分局分局長歐祖明，原任新化分局分局長，本次調任屬較重分局之善化分局分局長職務。新任新化分局分局長余鴻恩，原任保安警察大隊大隊長，本次調任新化分局分局長職務。新任保安警察大隊大隊長劉全福，原任市警局人事室主任，經考核工作表現優異，特調任保安警察大隊大隊長職務。

▲台南市警局舉辦新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警局長方仰寧主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局舉辦新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警局長方仰寧主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧局長對新任分局長、大隊長及所有員警轉達黃偉哲市長3點期勉：一、保障基本人權、依法行使職權，警察身為刑事司法體系重要的一環，為維持公共秩序、保護社會安全及防止一切危害，行使職權固然要依法行政，但以強制、干涉及命令等手段執行公權力時，仍應避免侵害人權；掌握實踐民主、恪遵法令、公平對待、尊重多元及專業執法等原則，以兼顧維護治安與保障人權。二、警察幹部有責任感，基層同仁具榮譽感，台南市民才有安全感，維護治安工作警察幹部責無旁貸，除積極規劃警政策略外，更應傾聽基層聲音，激勵團隊士氣，賦予同仁榮譽感，展現共同維護治安的決心，齊力營造市民「安居樂業、幸福宜居」的治安環境，此係市長對全體員警的要求，同時也是命令。三、治安工作沒有最好，只有更好，期勉同仁能發揮團隊精神，除配合市政府施政外，更應結合轄內義警、義交、民防、巡守隊、志工等民間5力，全力為台南市治安一同打拚。

▲台南市警局舉辦新任分局長、大隊長聯合交接典禮，由市警局長方仰寧主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧局長提醒全體員警，防疫仍是當前首要工作，近日台灣疫情仍然嚴峻，請員警同仁執勤時務必做好個人防護措施，保護好自己才能保護民眾。

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