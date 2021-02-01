春節擬祭人潮總量管制　國內6大樂園上限出爐：最多3.7萬人

▲六福村。（圖／六福村提供）

記者賴文萱／台北報導

國內疫情升溫，加上農曆春節連假即將到來，外界關注春節期間是否會將比照去年連假再針對各大景區、遊樂園實施人流管制，觀光局表示，過去已有相關規範，將配合指揮中心辦理。根據先前公布的主題樂園入園人數管制措施，防疫安全承載量約估為該園區遊客最大承載量 50%，6大樂園的上限約7500人至37500人不等。

今在中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體問及，春節快到，會建議民眾春節期間少去人潮擁擠處嗎？指揮官陳時中表示，相關景點不希望大家人擠人，相信以往對人潮擁擠處都有做總量管制、人流警示，大家注意盡量避免到人潮擁擠處，萬一已經到了，就盡量保持社交距離把口罩戴好。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，針對各大風景區、遊樂園過年人流管制，明天會議會討論是否啟動人潮總量管制警示。

▲▼全台遊樂園防疫措施及人潮管制升級。（圖／觀光局提供）

為因應指揮中心對於熱門景點的防疫指導方針，觀光局去年就針對觀光遊樂業規劃出相關管制內容，針對連假期間主題樂園入園人數實施管制措施，以園區遊客最大承載量的50%，設為疫情期間防疫安全遊客承載量。

國內6大熱門主題樂園安全承載量，分別為麗寶樂園37500人、六福村約16000人、九族文化村約15000人、劍湖山約 15000人、義大世界約7500人、小人國約10000人。

針對易發生大量遊客湧入之熱門主題樂園，包含六福村主題遊樂園、小人國主題樂園、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界及義大世界等，於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，即時預警分流遊客。

▲▼全台遊樂園透過各通路宣傳遊客須保持社交距離及相關防疫資訊。（圖／觀光局提供）

▲各服務設施或園區出入口，以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入。（圖／觀光局提供）