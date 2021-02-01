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洪瑞麟生前最後一幅畫曝光！1496張畫+40本素描返台　作品開箱

▲▼前輩藝術家洪瑞麟生前作品返台開箱。（圖／文化部提供）

▲前輩藝術家洪瑞麟生前最後一幅未完成油畫「未題名」曝光（左1）。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

臺灣前輩畫家洪瑞麟生前最後一幅未完成的油畫今（1）日開箱曝光！由於他曾任職於煤礦工廠，以礦工為題材的創作最具代表性，作品往往以「一片黑暗的背景中透露出的微光」象徵生命裡的希望，為流下血汗的勞動者們記錄時代身影。

洪瑞麟的長子洪鈞雄將父親畢生作品捐贈於文化部，經歷一年多的準備與籌劃，共1496張圖及40本素描冊，於去（2020）年底返抵國門，交由國立臺灣美術館代管。今（1）日舉行「如光隨行–洪瑞麟作品開箱記者會」，文化部長李永得出席見證洪瑞麟作品重現在臺灣故鄉。

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▲▼前輩藝術家洪瑞麟生前作品返台開箱。（圖／文化部提供）

▲前輩藝術家洪瑞麟生前作品返台開箱。（圖／文化部提供）

國美館表示，為迎接洪瑞麟作品回臺，早於2019年底便委託成功大學教授蕭瓊瑞前往美國調查造冊，但作品的歸鄉路卻因疫情影響充滿變數，所幸最後克服萬難，終於在2020年12月22日將捐贈作品安全運抵國美館。

未來國美館將運用前瞻建設「重建臺灣藝術史」計畫預算，進行整飭維護、數位圖檔建置與修復保存，並規劃後續研究展覽與推廣運用，讓這批珍寶能重現於臺灣民眾眼前，也讓臺灣美學的歷史價值深耕在地化。

洪瑞麟曾任職於瑞芳的煤礦工廠，以礦工為創作題材的「礦工時期」是他最具代表性的作品。他曾說「我的畫就是礦工日記，也是我自己的反省」，實踐一生當中體察勞動者，和堅持為勞動者作畫的精神。

在礦工時期的作品，整體筆觸多粗獷率性，卻在寥寥數筆間精準描繪勞動礦工的姿態。作品往往以「一片黑暗的背景中透露出的微光」象徵生命裡的希望，展露出洪瑞麟的人文關懷，亦為臺灣礦產業鼎盛時期的榮光中，留下光芒後點滴血汗的勞動者日記。

▲▼前輩藝術家洪瑞麟生前作品返台開箱。（圖／文化部提供）

▲前輩藝術家洪瑞麟生前作品返台開箱。（圖／文化部提供）

洪瑞麟（1912-1996）出生於臺北，1927年進入「臺灣繪畫研究所」，在石川欽一郎的指導下學習水彩與素描。1930年赴日習畫，隔年（1931）考入帝國美術學校（今武藏野美術大學）西畫科，一生創作不輟。

他的繪畫生涯約略可分為藝術啟蒙期（1924~30）、留日進修時期（1930~1937）、礦工時期（1938~1972），以及晚年陽光時期（1972~1996）等四個時期，捐贈的作品完整涵蓋了四個創作時期的作品，包括1927年接受石川欽一郎指導仿米開朗基羅作品的摹寫素描、留學帝國美術學校的素描、最著名的礦工系列作品，以及未曾曝光過的抽象作品，完整呈現這位以「勞動美學」著稱的臺灣藝術前輩畫家的創作風格，也為臺灣美術史頁增添風采。

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