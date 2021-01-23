黃土水「胸像雕塑」亮點揭秘！東海大學教授：不只是像不像的問題

▲▼臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

臺灣第一位雕塑家黃土水名作《少女》胸像在去年引發轟動，而留存在日本的遺作《山本悌二郎》石膏胸像如今也渡海回娘家，1月22日在國立臺灣美術館舉行開箱儀式。究竟黃土水的雕塑特別在何處？不只是歷史地位和惟妙惟肖，東海大學藝術學院院長林文海特別注意到，此胸像下緣有「海浪」般的流動線條，是黃土水最巧思之處，可能是為了象徵「海島」這個關鍵元素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《山本悌二郎》胸像下緣有「海浪」般的流動線條，可能是黃土水為了象徵「海島」背景的巧思。（圖／記者林育綾攝）

黃土水的名作《少女》胸像在太平國小隱身百年，去年在北師美術館重見天日引發藝術界轟動；如今留存在日本新潟縣佐渡市的作品《山本悌二郎》石膏胸像，也在旅日舞蹈家若林素子（張素真）積極穿針引線之下，於去年12月渡海回到臺灣，佐渡市政府同意將《山本悌二郎》雕塑出借3年給國美館進行修復、翻製原作典藏及規劃展覽。

黃土水（1895- 1930）除了是臺灣第一位雕塑家，也是第一位入選日本官方展覽會帝展的臺灣人，作品曾入選帝展4次，而他開啟了國內雕塑先鋒，在「臺灣美術史」裡具有重大意義。除此之外，為什麼他的作品特別備受矚目？值得欣賞之處在哪裡？不光是他的歷史地位、作品惟妙惟肖且具溫潤感，還十分有創作者的巧思。

▲林文海教授強調，雕塑作品要看的「不只是像不像的問題而已」。（圖／記者林育綾攝）

《ETtoday新聞雲》22日在開箱儀式上訪問東海大學創意設計暨藝術學院院長、美術系教授林文海，他以創作者的角度強調，雕塑作品要看的「不只是像不像的問題而已」，重點是要去看藝術家如何顯現，將「人物的性格、特質，傳達在作品上面」。

林文海觀察到，《山本悌二郎》石膏胸像的下緣，並不像一般的胸像雕塑只是平整切齊，而是特別打造出「海浪」般的流動感，他認為，「臺灣是個海島，而山本悌二郎來自日本的佐渡市，剛好也是個海島」，而且山本穿的是和服，服裝本身的材質更適合做如此呈現。因此林文海推測，黃土水應該是經過思考，才在創作中特別加入「海浪」這個象徵元素。

▲臺灣重要雕塑家黃土水作品《山本悌二郎》石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

山本悌二郎是佐渡市政治家，當時臺灣在日治時期，他曾擔任日本農業大臣，也糖株式會社（台糖前身）並擔任總經理，建置規劃臺灣第一所新式製糖工廠（高雄橋頭糖廠），與臺灣糖業歷史淵源深厚。

由於黃土水在生前為藝術創作謀生，創作之餘，也常接受日本仕紳委託製作胸像或銅像。根據臺灣藝術史研究學者李欽賢的考究和推測，此次《山本悌二郎》石膏作品，應該是當年糖株式會社員工委託黃土水創作，致贈給山本悌二郎的禮物。

▲《山本悌二郎》雕塑背後，寫著「山本農相壽像」。（圖／記者林育綾攝）

其他人也看了

黃土水珍貴遺作從日本返臺開箱！抵達當天正好是逝世90週年紀念日

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來