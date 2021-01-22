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黃土水珍貴遺作從日本返臺開箱！抵達當天正好是逝世90週年紀念日

▲▼臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

臺灣首位開啟先鋒的重要雕塑家黃土水，作品〈少女胸像〉去年在北師美術館展出引起轟動；如今留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像也回到臺灣，今（22）日在國立臺灣美術館開箱！作品在去年12月14日趕上風雪中最後一班船，12月21日抵達，當日恰逢黃土水逝世90週年紀念日，別具紀念意義。

▲▼臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

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▲臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

黃土水（1895- 1930）是臺灣第一位至日本東京美術學校研習西洋雕塑的近代雕塑家，也是首位入選日本官方展覽會帝展的臺灣人，作品曾入選帝展4次。國美館目前典藏他的〈水牛群像〉、〈釋迦出山〉2件原件翻製作品，其中最後遺作〈水牛群像〉更列為國寶，是以淺浮雕的技法創作大型雕塑，描繪牧童與水牛的互動，反映出傳統農村時代的樣貌，常設於國美館大廳，是到館者第一件接觸到的國美館典藏品。

▲▼國美館典藏黃土水作品〈水牛群像〉雕塑（圖／國美館提供）

▲國美館典藏黃土水作品〈水牛群像〉雕塑（圖／國美館提供）

▲▼臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲臺灣舞蹈家若林素子當時一看到作品來自臺灣的藝術家黃土水，就決心「它該回娘家啊！」（圖／記者林育綾攝）

此次〈山本悌二郎〉石膏胸像能夠渡海回娘家，是臺灣舞蹈家若林素子（張素真）老師積極穿針引線。定居佐渡市的她，當時一看到作品來自臺灣的藝術家黃土水，就決心「它該回娘家啊！」

若林素子拜會佐渡市長等人，也獲得各界協助，終於在去年5月完成協議書簽署，佐渡市政府同意將〈山本悌二郎〉胸像石膏雕塑出借3年給國美館進行修復、翻製原作典藏及規劃展覽。

▲▼臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲該作品應是糖廠員工委託黃土水，致贈給山本悌二郎的禮物。（圖／記者林育綾攝）

黃土水生前為藝術創作謀生，在創作之餘，接受許多日本仕紳製作胸像或銅像的委託工作，此次作品，就是出身佐渡市政治家山本悌二郎，山本曾擔任日本農業大臣，也參與規劃設立臺灣製糖株式會社（台糖前身）並擔任總經理，建置規劃臺灣第一所新式製糖工廠（高雄橋頭糖廠）。據臺灣藝術史研究學者李欽賢推測，該作品應是糖廠員工委託黃土水，致贈給山本悌二郎的禮物。

▲▼臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李永得今出席開箱儀式也提到，黃土水是開啟一代藝術的風氣之先的重要藝術家，很可惜才華橫溢的他在36歲就過世了，因此留下作品不算多，但很多仍下落不明，所以想更積極去尋找作品的原件物，做完整的典藏，未來也規劃「一定要為黃土水的作品做一次完整的展出」，再加上近代的雕刻家作品，以表對黃土水先生的感念。

▲▼臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲蔡其昌表示在立法院的立場，會全力支持前瞻計畫的「重建臺灣美術史」（圖／記者林育綾攝）

立法院副院長蔡其昌也表示，自己非常喜愛黃土水的〈水牛群像〉，非常能凸顯出當時日治時期，臺灣貧困的農家生活和土地樣貌，尤其小孩跟牛的互動，特別呈現了時代感和溫潤，因此今天非常想來見證開箱。同時在立法院的立場，也會全力支持前瞻計畫的「重建臺灣美術史」。

▲▼臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱。（圖／記者林育綾攝）

國美館長梁永斐也特別感謝旅日若林素子老師，自2019年起便熱心協助該案，2年間先後拜訪前任市長山浦基裕、現任市長渡邊龍五，促成這次的合作案。而今年受到COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，文化部、國美館人員無法親往佐渡市，由駐日臺北經濟文化代表處代表謝長廷、文化部駐日文化中心主任王淑芳在10月間前往拜會佐渡市長渡邊龍五，謝代表對於日方積極促成〈山本悌二郎胸像〉返臺表達謝意，也期許臺灣及日本未來在文化交流上有更深入的合作。佐渡市長渡邊也肯定文化部及國美館對於文化資產保存及修復的規劃與用心，希望藉此開啟臺日更多元交流的機會。

▲臺灣重要雕塑家黃土水留存在日本新潟佐渡市多年的遺作〈山本悌二郎〉石膏胸像回到臺灣，在國立臺灣美術館開箱，國立臺灣美術館長梁永斐致詞。（圖／文化部提供）

▲國立臺灣美術館長梁永斐致詞。（圖／文化部提供）

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