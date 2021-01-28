文化部政務次長彭俊亨2/1卸任！接任人選未定　李永得表達感謝

▲文化部次長彭俊亨將於2月1日卸任。（資料圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部今（28）日發布新聞稿宣布，政務次長彭俊亨將於2月1日卸任，轉赴學界任職，目前接任人選未定，將於確認後宣布。文化部長李永得感謝彭次長於任內在影視音、文創產業發展及人文出版等各項工作的襄助，雖感萬分不捨，但仍期盼未來彭次長以學者身份，繼續協助文化部各項政策推動。

文化部表示，政務次長彭俊亨任內主導推動「文化內容策進院」掛牌營運、提出「國家典藏片庫及影視聽博物館計畫」、協助「北部及海洋流行音樂中心」興建工程及北流開幕營運、研提《文化創意產業發展法》修法、規劃「華山2.0內容產業聚落計畫」與花蓮文創園區轉型方案、落實《國家語言發展法》及研擬語言發展報告、修訂「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」促成圖書免徵營業稅、試辦「公共出借權」創東亞之先、促使「金漫獎」改革打破分類，以及完善「文化內容產業生態系」，加速文化內容跨平台、跨國合資合製及國際傳播等。

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▲彭俊亨任內主導推動「文化內容策進院」掛牌營運、試辦「公共出借權」創東亞之先、促使「金漫獎」改革打破分類等。（圖／文化部提供）

同時彭次長亦兼任國家電影中心董事長，完成《國家電影及視聽文化中心設置條例》立法與轉型行政法人；兼任臺灣生活美學基金會董事長，協助營運臺灣當代文化實驗場，並積極規劃成立臺灣當代藝術媒體中心。

此外在109年因疫情嚴重影響國內藝文團隊、影視、文創、出版等各產業時，彭次長致力協助藝文紓困，並於疫情趨緩時，以極佳之效率襄助推動發行「藝FUN券」、「文化創意產業青創貸款」，以及輔導成立「臺灣電影起飛大聯盟」、協調戲院建立「國片映演協商機制」等振興措施，以具體行動支持藝文產業。

文化部長李永得表示，感謝彭次長任內以其豐富的學經歷協助推動藝文產業永續發展，文化部將在彭次長協助建立的良好基礎上，繼續推動各項文化內容產業政策。至於接任政務次長人選，文化部將於確認後對外宣布。

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